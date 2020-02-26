Анико Долидзе выступит в Киеве с праздничной программой к 8 марта

Настоящая леди украинского джаза в сопровождении семнадцати первоклассных музыкантов погрузит вас в эпоху яркого и мелодичного свинга.

Когда: 8 марта 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

8 марта волшебная Анико Долидзе и ее биг-бэнд сыграют праздничный концерт "Леди эпохи биг-бэндов". В программе – песни Пэт Фрайдей, Аниты О'Дей, Хелен Уорд, Джун Кристи, Хелен О'Коннелл, Марты Тилтон, Хелен Форрест, Айрин Дэй и The Clark Sisters.

Для меня этот концерт - дань уважения тем, кто создал для нас язык и формы, создал для нас фундамент и мы продолжаем протягивать эти невидимые нити из прошлого в будущее. Я не перестаю учиться у этих великих женщин, и поражаюсь их тонкому вокальному мастерству, изяществу и умению держаться на сцене. Каждый раз открываю что-то новое. Каждый раз вдохновляюсь!

– рассказывает Анико Долидзе.

Смотреть видео Bei Mir Bist Du Schon – Aniko Dolidze Big Band:

Музыканты погрузят гостей в изысканные времена яркого, виртуозного и мелодичного свинга. Вы не сможете устоять перед музыкой лучших композиторов эпохи и "золотыми" стандартами исполнения. Ведь Aniko Dolidze Big Band – это настоящая леди украинского джаза в окружении семнадцати первоклассных музыкантов.