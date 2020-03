Apparat и Telefon Tel Aviv возвращаются в Украину с концертом

С концерта в Украине Саша Ринг начнет свой мировой тур. Компанию ему составит старый друг и коллега Джошуа Юстис.

Когда: 30 апреля 2020 года

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua

Электронный музыкант и композитор Саша Ринг, он же Apparat, и Джошуа Юстис, лидер IDM-проекта Telefon Tel Aviv, сыграют большой совместный концерт в Киеве. И все это под аккомпанемент видео и света от формации Pfadfinderei, которые ответственны за визуальную составляющую супер-группы Moderat. Концерт звезд электронной сцены состоится 30 апреля в Октябрьском дворце.

Слушать Apparat – Goodbye:

Apparat и Telefon Tel Aviv вместе в Киеве не впервые. Два года назад они были хедлайнерами вечеринки Promin' на арт-заводе "Платформа". Однако на этот раз мультиинструменталист Юстис сыграет полноценный лайв, презентуя в Украине альбом Dreams Are Not Enough – знаковый для артиста релиз, ставший первой студийной работой за последние десять лет. Apparat же везет в украинскую столицу состав из семи музыкантов и новую "театральную" программу, предназначенную скорее для вдумчивого прослушивания, чем для танцев.

История Apparat началась в 1997-м, когда Саша Ринг стал техно-диджеем. Уже через два года он начал сотрудничать с легендарным Марко Хаасом aka T.Raumschmiere. Переломным в творчестве стал 2009-й, когда рейверы Себастьян Шари и Герни Бронсерт из Modeselektor затянули Сашу в Moderat – проект, который вывел определенный сегмент электронного андеграунда на уровень мировых фестивалей.

Смотреть видео Apparat – Heroist:

На этот раз в Киев Саша привезет в том числе свой прошлогодний релиз LP5 – пластинку, которая даже удостоилась номинации на Грэмми. Из многонедельных студийных джемов Ринга и сессионных музыкантов образовалось безумное количество сэмплов, которые стали основой новых треков. Драм-машины, струнные, синтезаторы, духовые инструменты – все это вместе с лирическим тенором Ринга сплетается в изысканное звуковое кружево, в которое невозможно не влюбиться.

Смотреть видео Telefon Tel Aviv – A younger version of myself:

Джошуа Юстис – старый друг и коллега Саши, лидер проекта Telefon Tel Aviv. Еще в 2001 году двое друзей из Нового Орлеана стали украшением и "свежим дыханием" американской IDM (intelligent dance music) сцены, покорив как андеграундные клубы, так и фестивальные сцены всего мира. С 2009-го проектом занимается исключительно Джошуа, параллельно работая с кучей музыкальных коллективов, в том числе и с культовыми Nine Inch Nails.