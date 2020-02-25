Арсен Мирзоян выступит в Киеве со специальной весенней программой

После прошлогодней презентации нового альбома "Інгредієнт" сонграйтер возвращается к киевской публике с эксклюзивным шоу Unplugged.

Когда: 10 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua

Украинский певец и сонграйтер Арсен Мирзоян снова выступит на сцене киевского клуба Atlas. 10 марта исполнитель представит специальную весеннюю программу Unplugged.

В ноябре прошлого года Арсен Мирзоян представил пятый студийный альбом "Інгредієнт", в который вошло 11 новых треков. Главная идея альбома состоит в том, что не стоит быть бессознательным ингредиентом чужой блюда – нужно иметь собственный рецепт. И Мирзоян как никто другой умеет создавать свою музыкальную рецептуру. Артист щедро делится своими внутренними переживаниями с помощью лирики, полной горького привкуса одиночества и сладкой страсти.

Смотреть видео Арсен Мирзоян – Джеральдіна:

В специальную весеннюю программу Unplugged вошли как условные хиты "Джеральдіна" и "Паперовий сніг", так и новые песни исполнителя. От альбома к альбому Арсен Мирзоян всегда остается верным своему стилю и пишет честную музыку, не пытаясь быть удобным и понравиться всем. Этим и влюбляет в себя поклонников.