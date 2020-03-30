Артем Пивоваров и группа TVORCHI примут участие в марафоне онлайн-концертов

Поп-певец и герои нынешнего отбора на Евровидение станут следующими участниками онлайн-концертов Карантин LIVE от журнала СЛУХ.

Artem Pivovarov – поп-певец и саундпродюсер, автор хитов "Кислород", "Собирай меня", 2000, №1. Как и у многих других украинских музыкантов, из-за карантина его весенний тур по стране отложился до лучших времен. Поэтому можете увидеть певца вживую сегодня, 30 марта, в 20:30 в рамках Карантин LIVE.

Смотреть онлайн-концерт Artem Pivovarov​:

А уже завтра, 31 марта, к марафону онлайн-концертов присоединится тернопольская группа TVORCHI. Дуэт нигерийца Джеффри Кенни и украинца Андрея Гуцуляка запомнился многим участием в нынешнем нацотборе на Евровидение. Поэтому оставайтесь дома и обязательно подпишитесь на канал СЛУХ в YouTube, чтобы вовремя получить оповещение о концерте.

Смотреть онлайн-концерт TVORCHI:

Карантин LIVE — почти ежедневный марафон уникальных онлайн-концертов украинских исполнителей с возможностью донатов в поддержку артистов и онлайн-медиа СЛУХ. Здесь уже выступили бандуристка Krut, Саша Чемеров и даже Народный артист Украины Виктор Павлик. Больше о проекте можно узнать по ссылке.