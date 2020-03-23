Asking Alexandria раскрыли подробности будущего альбома
Чтобы успеть выпустить шестой студийный альбом, группа перенесла свой весенний тур на осень. Лидер рокеров Бен Брюс обещает, что поклонники точно не разочаруются.
Когда: 17 октября 2020 года
Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)
Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua
Рок-группа Asking Alexandria рассказала некоторые подробности о своем шестом студийном альбоме Like A House On Fire. Итак, новый релиз группы выйдет уже в этом году, а именно 15 мая на лейбле Sumerian Records. В альбом вошло 15 песен, одну из которых They Do not Want What We Want (And They Do not Care) музыканты уже выпустили в феврале, а на другой трек Antisocialist даже успели снять видео.
Смотреть видео Asking Alexandria – Antisocialist:
Antisocialist – это песня, написанная для всех, кто просто хочет поднять средний палец повыше и кричать во всю силу лёгких. Это песня для разочарованных, недооцененных и угнетенных. Это песня для тех, кто много работает и ничего не получает взамен. Это песня для тех, над чьими мечтами смеются. Это песня о том, что все мы время от времени испытываем.
– Бен Брюс, Asking AlexandriaAsking Alexandria
Слышали? Asking Alexandria выпустили новую мощную песню
"Последние пару лет мы работали над созданием этого альбома. И мы абсолютно влюблены в то, что создали. Есть песни о триумфе, силе и стойкости. Есть песни о поражениях, любви и потере веры. Этот альбом полон любви и страсти от пяти оригинальных участников Asking Alexandria", – рассказывает гитарист группы Бен Брюс. И взволнованно добавляет: "Думаю, гитарные рифы на этом альбоме – самые крутые из тех, что я написал. Думаю, что лирика – фантастическая. Думаю, эти песни – самые сильные из когда-либо записанных нами. Мне нравится то, что мы сделали ".
Что ж, уже осенью сможем убедиться в этом вживую, ведь 17 октября 2020 Asking Alexandria выступит в Киеве с новым альбомом. Ранее группа намеревался посетить Украину весной, однако заблаговременно перенесла весь европейский тур – причиной стал не карантин, а именно желание доработать шестой студийник. В качестве бонуса, для киевского концерта Asking Alexandria подготовили специальные VIP-пакеты Meet & Greet. Это возможность лично встретиться с группой, сделать с ней фото, получить официальный постер с автографами и даже присутствовать на специальном акустическом сете. Купить VIP-пакет можно по ссылке.
Обложка шестого студийного альбома Asking Alexandria – Like A House On Fire
Треклист Asking Alexandria – Like A House On Fire:
- House on Fire
- They Don't Want What We Want
- Down to Hell
- Antisocialist
- I Don't Need You
- All Due Respect
- Take Some Time
- One Turns To None
- It's Not Me (It's You)
- Here's to Starting Over
- What's Gonna Be
- Give You Up
- In My Blood
- The Violence
- Lorazepam