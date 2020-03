Asking Alexandria раскрыли подробности будущего альбома

Чтобы успеть выпустить шестой студийный альбом, группа перенесла свой весенний тур на осень. Лидер рокеров Бен Брюс обещает, что поклонники точно не разочаруются.

Когда: 17 октября 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Рок-группа Asking Alexandria рассказала некоторые подробности о своем шестом студийном альбоме Like A House On Fire. Итак, новый релиз группы выйдет уже в этом году, а именно 15 мая на лейбле Sumerian Records. В альбом вошло 15 песен, одну из которых They Do not Want What We Want (And They Do not Care) музыканты уже выпустили в феврале, а на другой трек Antisocialist даже успели снять видео.

Смотреть видео Asking Alexandria – Antisocialist:

Antisocialist – это песня, написанная для всех, кто просто хочет поднять средний палец повыше и кричать во всю силу лёгких. Это песня для разочарованных, недооцененных и угнетенных. Это песня для тех, кто много работает и ничего не получает взамен. Это песня для тех, над чьими мечтами смеются. Это песня о том, что все мы время от времени испытываем.

– Бен Брюс, Asking AlexandriaAsking Alexandria

Слышали? Asking Alexandria выпустили новую мощную песню

"Последние пару лет мы работали над созданием этого альбома. И мы абсолютно влюблены в то, что создали. Есть песни о триумфе, силе и стойкости. Есть песни о поражениях, любви и потере веры. Этот альбом полон любви и страсти от пяти оригинальных участников Asking Alexandria", – рассказывает гитарист группы Бен Брюс. И взволнованно добавляет: "Думаю, гитарные рифы на этом альбоме – самые крутые из тех, что я написал. Думаю, что лирика – фантастическая. Думаю, эти песни – самые сильные из когда-либо записанных нами. Мне нравится то, что мы сделали ".

Что ж, уже осенью сможем убедиться в этом вживую, ведь 17 октября 2020 Asking Alexandria выступит в Киеве с новым альбомом. Ранее группа намеревался посетить Украину весной, однако заблаговременно перенесла весь европейский тур – причиной стал не карантин, а именно желание доработать шестой студийник. В качестве бонуса, для киевского концерта Asking Alexandria подготовили специальные VIP-пакеты Meet & Greet. Это возможность лично встретиться с группой, сделать с ней фото, получить официальный постер с автографами и даже присутствовать на специальном акустическом сете. Купить VIP-пакет можно по ссылке.

Обложка шестого студийного альбома Asking Alexandria – Like A House On Fire

Треклист Asking Alexandria – Like A House On Fire: