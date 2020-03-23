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Asking Alexandria раскрыли подробности будущего альбома

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Asking Alexandria / Facebook

Чтобы успеть выпустить шестой студийный альбом, группа перенесла свой весенний тур на осень. Лидер рокеров Бен Брюс обещает, что поклонники точно не разочаруются.

Когда: 17 октября 2020 года
Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)
Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Рок-группа Asking Alexandria рассказала некоторые подробности о своем шестом студийном альбоме Like A House On Fire. Итак, новый релиз группы выйдет уже в этом году, а именно 15 мая на лейбле Sumerian Records. В альбом вошло 15 песен, одну из которых They Do not Want What We Want (And They Do not Care) музыканты уже выпустили в феврале, а на другой трек Antisocialist даже успели снять видео.

Смотреть видео Asking Alexandria – Antisocialist:

Antisocialist – это песня, написанная для всех, кто просто хочет поднять средний палец повыше и кричать во всю силу лёгких. Это песня для разочарованных, недооцененных и угнетенных. Это песня для тех, кто много работает и ничего не получает взамен. Это песня для тех, над чьими мечтами смеются. Это песня о том, что все мы время от времени испытываем.
– Бен Брюс, Asking AlexandriaAsking Alexandria

Слышали? Asking Alexandria выпустили новую мощную песню

"Последние пару лет мы работали над созданием этого альбома. И мы абсолютно влюблены в то, что создали. Есть песни о триумфе, силе и стойкости. Есть песни о поражениях, любви и потере веры. Этот альбом полон любви и страсти от пяти оригинальных участников Asking Alexandria", – рассказывает гитарист группы Бен Брюс. И взволнованно добавляет: "Думаю, гитарные рифы на этом альбоме – самые крутые из тех, что я написал. Думаю, что лирика – фантастическая. Думаю, эти песни – самые сильные из когда-либо записанных нами. Мне нравится то, что мы сделали ".

Что ж, уже осенью сможем убедиться в этом вживую, ведь 17 октября 2020 Asking Alexandria выступит в Киеве с новым альбомом. Ранее группа намеревался посетить Украину весной, однако заблаговременно перенесла весь европейский тур – причиной стал не карантин, а именно желание доработать шестой студийник. В качестве бонуса, для киевского концерта Asking Alexandria подготовили специальные VIP-пакеты Meet & Greet. Это возможность лично встретиться с группой, сделать с ней фото, получить официальный постер с автографами и даже присутствовать на специальном акустическом сете. Купить VIP-пакет можно по ссылке.

Обложка шестого студийного альбома Asking Alexandria – Like A House On Fire

Треклист Asking Alexandria – Like A House On Fire:

  1. House on Fire
  2. They Don't Want What We Want
  3. Down to Hell
  4. Antisocialist
  5. I Don't Need You
  6. All Due Respect
  7. Take Some Time
  8. One Turns To None
  9. It's Not Me (It's You)
  10. Here's to Starting Over
  11. What's Gonna Be
  12. Give You Up
  13. In My Blood
  14. The Violence
  15. Lorazepam
Автор: Ліза Астахова
Теги: рок-музыка Музыка Новости Афиша Афиша Концерты
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