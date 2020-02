Atlas Weekend назвал имена еще нескольких участников

В лайнап фестиваля добавились диджеи Current Value и SayMyName.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

Atlas Weekend продолжает раскрывать свой лайнап – на фестивале выступят нейрофанк диджей Current Value и один из пионеров хард-трепа SayMyName. Судя по уже объявленным артистам, в этом году нас ждет мощная электронная программа.

Current Value – немецкий музыкант, работающий в жанре Drum & Bass. Ранее тяготел к darkstep, однако впоследствии перешел на сторону neurofunk и jump-up. Считается основателем течения Neo Darkstep и настоящей звездой андеграунда. По словам самого музыканта, на создание трека у него уходит около 3-4 часов: как только появляется идея, он чувствует необходимость быстро воплотить ее в жизнь.

Начал заниматься электронной музыкой более 20 лет назад – дебютный альбом Current Value – Frequency Hunt вышел еще в 1998 году. Широкую известность музыкант получил благодаря тесному сотрудничеству с исландской певицей Björk. Сейчас в дискографии Current Value больше десятка полноформатных релизов, самый свежий из которых вышел в прошлом году.

Слушать Current Value – PUER:

SayMyName – DJ из Лос-Анджелеса. Его называют крестным отцом хард-трепа, а его треки играют в своих лайв The Chainsmokers, DJ SNAKE, Martin Garrix, Tiesto и Carnage. Его дебют состоялся в старших классах школы на хелоуинских танцах – и был полным провалом. По словам музыканта, самым большим впечатлением для него стал лайв Армина Ван Бюрена – именно после этого диджей решил продолжать карьеру на сцене EDM.

Проект SayMyName начинался как эксперимент. "До того, как я запустил SayMyName, я пытался быть похожим на других артистов. Но в конце концов просто начал делать музыку, которую сам хотел делать, а не идти на поводу того, что сегодня называют "новым" и "горячим". Это важнейший профессиональный урок, который я усвоил, – быть собой ", – говорит диджей.

Слушать SAYMYNAME – Get On My Level (feat. Kevin Flum):

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.