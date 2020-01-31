Billy Talent вернутся с концертом в Украину

Канадские рокеры приедут в Киев с новым альбомом и "классическими" хитами.

Канадская панк-рок группа Billy Talent выступит в Украине в 2020 году. Концерт состоится в киевском Зеленом театре 28 мая. Билеты в продаже в Concert.uа.

Рок-четверка Billy Talent возвращается, чтобы зарядить украинскую публику невероятной энергией и драйвом панк-рока. В рамках новой программы можно будет насладиться "классикой" творчества Billy Talent: Dead Silence, Surprise Surprise, Red Flag и не менее популярными Fallen Leaves и The Ex. Кроме того, сейчас группа работает над новым альбомом, и можно надеяться, что уже весной мы услышим от рокеров и что-то свеженькое. Кстати, последний раз музыканты были в Украине в 2017 году.

Слухати Billy Talent – Red Flag:

За 20 лет существования Billy Talent выпустили 5 альбомов. Их музыка сочетает разные стили: от мелодичного поп-панка до мощного хардкора, а песни пронизаны темой религии, фанатичности, политических протестов и глубинных переживаний.