Борис Гребенщиков представит в Киеве новую программу

Легендарный БГ и группа "Аквариум" за почти полвека своего существования нашли свое истинное звучание и готовы представить его слушателям.

Когда: 22 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 750 грн, в продаже на Concert.ua

Группа "Аквариум" и ее бессменный лидер Борис Гребенщиков выступят в Киеве с новой программой. Концерт состоится 22 марта в клубе Atlas. Билеты уже в продаже.

Несмотря на то, что "Аквариум" существует почти полвека, а сам БГ отпраздновал в прошлом году 66-летие, ни группа, ни его основатель не состарились. Музыка "Аквариума" так же живая и свежая, ведь команда постоянно экспериментирует с формой и звучанием, находя новые нотки и цепляя струны души как преданных фанатов, так и тех, кто только открывает для себя рок-н-ролл.

Новая программа называется "Двери Травы" – в честь одноименной песни, которую группа переиздал в 2017 году в абсолютно новой аранжировке. По словам самого Гребенщикова, именно эту песню, написанную очень давно, ему не удавалось исполнить правильно и точно – и только теперь наконец нашлось настоящее звучание.

Слушать "Аквариум" – "Двери Трави":

"Аквариум" не нуждается в лишних словах и презентации – это философия, которая прошла через поколения. БГ существует вне времени и повседневной суетой. "Аквариум" – это сияющий зверь. Крылатый сияющий зверь. Он приносит вам лекарство. Он приносит то, чего вам не хватало, а вы сами этого не знали ", – говорит о феномене группы сам Борис Борисович.