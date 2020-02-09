Борис Гребенщиков выпустила клип об отношениях с правоохранителями

Песня "Бабушки" – это метафора отношений между рок-музыкантами 80-х и представителями силовых структур.

Когда: 22 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 750 грн, в продаже на Concert.ua

Группа "Аквариум" опубликовала видео на песню "Бабушки", написанную еще в 80-е годы – правда, в клипе использована запись 2019 года при участии британского гитариста Лу Эдмондса. Мультипликацию для композиции Бориса Гребенщикова создала анимационно-шумовая лаборатория Multiplikator.

Смотреть видео "Аквариум" – Бабушки:

Эта песня – метафорическая, она рассказывает о тяжелых отношения между молодыми рок-музыкантами, которым и был Борис Гребенщиков, и правоохранителями. "Песня "Бабушки" была написана примерно году в 85-86-м , когда интерес органов охраны порядка к неофициальной музыке достиг такого градуса, что редкие концерты доигрывались до конца; чем мы все так мешали милиции и комитету, почему вместо шпионов и преступников они гоняли молодых и зелёных юношей из рок-клуба – без пол-литра понять невозможно", – рассказывает БГ.

Так и родилась песня "Бабушки" – переписана история Красной шапочки, в которой бабушки – переодетые волки-правоохранители. "Когда же дело дошло до её записи, мы столкнулись с тем, что электрический ритм, на котором она должна была держаться, просто не на чем было сделать; у нас не было такой аппаратуры. И потом наступила перестройка, и мне показалось, что эта песня больше не соответствует духу времени, необходимость в ней отпала", – пояснил лидер "Аквариума ".

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Это не первая песня, которой "Аквариум" подарили новую жизнь – в 2017 году группа выпустила мини-альбом "Двери Травы", в который, кроме одноименной песни, вошли и хорошо знакомые поклонникам БГ "Стучать в двери травы" и "Для тех, кто влюблен ". С новой программой "Двери травы" Борис Гребенщиков и "Аквариум" выступят в Киеве уже этой весной – 22 марта в клубе Atlas.