Британский поп-дуэт Seafret выпустил новый альбом

Уже в конце весны украинские поклонники группы услышат релиз Most Of Us Are Strangers вживую. А вот оценить хитовость новых песен можно прямо сейчас.

Когда: 24 мая 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 760 грн, в продаже на Concert.ua

Британская инди-поп группа Seafret презентовала свой второй студийный альбом Most Of Us Are Strangers. В пластинку вошло 12 треков – и вы можете послушать их прямо сейчас.

Слушать Seafret – Most Of Us Are Strangers:

Это настолько нереальный и удивительный опыт – держать в руках что-то, во что вы впервые вложили абсолютно все,

– говорят музыканты об альбоме.

Несмотря на то, что предыдущий их альбом Tell Me It's Real вышел четыре года назад, большинство песен нового релиза была написана в достаточно сжатые сроки – в течение семи недель на студии в Глазго. "В основном все было сделано в одно время и с одним продюсером. Это произошло очень естественно. С точки зрения производства треков это было что-то вроде – вот у нас есть что-то, как заставить это звучать хорошо?" – рассказывает гитарист Гарри Дрейпер.

Уже сейчас вокалист Джек Седман и гитарист Гарри Дрейпер находятся в масштабном европейском туре в поддержку будущего релиза. В его рамках вернутся музыканты с сольником и в Украину – уже 24 мая Seafret выступят в киевском Caribbean Club.