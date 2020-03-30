Concert.ua выпустил сертификаты для тех, кто верит в концертное будущее

Воспользоваться сертификатом можно будет в течение года при покупке билетов на любое предстоящее событие.

Команда Concert.ua обратилась к украинцам с просьбой поддержать концертный рынок и компанию частности. Представители билетного оператора просят своих пользователей понять ситуацию, не требовать возврата денег за перенесенные события и не бояться покупать билеты на концерты и спектакли, которые должны состояться после окончания карантина. Со своей стороны Concert.ua предложил сертификаты, которые можно обменять на любые билеты после карантина, – так компания сможет сохранить рабочие места сейчас и быстрее восстановиться после кризиса.

Concert.ua – вовсе не сайт и кассы. Это сложная система процессов, IT-продуктов, сервисов для клиентов. Но прежде всего – это люди: контакт-центр, менеджеры по работе с организаторами, контент-менеджеры, маркетологи, дизайнеры, журналисты, кассиры, курьеры, бухгалтеры, юристы, IT-инженеры. Более 100 человек... В последние недели с болью в сердце мы были вынуждены принимать трудные решения, которые сильно ударили по каждому из нас.

– Дмитрий Чинь, директор по маркетингу Concert.ua

Поддержать команду Concert.ua можно, приобретя сертификат на любую удобную для вас сумму от 250 грн – в знак благодарности, со скидкой в ​​10% (по сути, скидка на любое событие). Воспользоваться сертификатом можно для покупки билетов на любые концерты или другие события в течение целого года.

"Мы преданы своему делу и каждый день двигались вперед. Помогали организаторам не только знакомить зрителей с их событиями и продавать билеты, но и делали возможными большие, дорогие концерты, помогали делать события интереснее. Инвестировали в развитие всего рынка через медиа-проекты, спасли от закрытия концертную площадку Bel Etage. Ситуация открыла все болевые и проблемные точки в области, над лечением, профилактикой и недопущением которых компания и законодатели будут работать после стабилизации. После дождя всегда выходит солнце. И когда это окончательно произойдет, мы с вами снова ворвемся в мир концертов за порцией эмоций и счастья ", – уверены в Concert.ua.

Напомним, с 12-го марта из-за карантина в Украине запрещено проводить любые массовые мероприятия (в том числе концерты, спектакли и другие культурные события). Из-за этого были перенесены в частности целые туры групп KAZKA, "Один в Каное", O.Torvald и Pianoboy, свои украинские концерты до лучших времен отложили Editors, IAMX, Nothing But Thieves, Missio и другие. Согласно решению Кабинета Министров, карантин продлится как минимум до 24 апреля.