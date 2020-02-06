DakhaBrakha выступит на Atlas Weekend

Этно-коллектив стал второй украинской группой в лайнапом фестиваля.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

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Atlas Weekend 2020 объявил нового участника – этно-хаос группу DakhaBrakha. Это уже вторые украинские музыканты в лайнапе – ранее фестиваль сообщил о выступлении поп-рок группы "Антитела".

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DakhaBrakha – украинская музыкальная этно-группа, художественным руководителем которой является театральный драматург Влад Троицкий. Участники коллектива определяют свой стиль как этно-хаос – из-за "хаотического" сочетания различных этнических составляющих. DakhaBrakha использует украинские народные песни, записанные музыкантами и их коллегами-фольклористами в экспедициях по разным регионам Украины. Аутентичное исполнение песен сочетается с инструментами из разных уголков мира.

Смотреть видео DakhaBrakha – Monakh:

Сейчас в дискографии DakhaBrakha насчитывается пять студийных альбомов. Они – самая известная и гастролирующая за рубежом украинская группа. Их песня "Шо з-под дуба" стала саундтреком к американскому сериалу "Фарго" и коммерческой рекламе бренда Дэвида Бекхэма. Благодаря DakhaBrakha об украинском фольклоре узнали во всех уголках мира – от фестивалей Glastonbury в Великобритании и Sziget в Венгрии до Bonnaroo в США и WOMADelaide festival в Австралии.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.