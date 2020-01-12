Димаш Кудайберген стал лучшим певцом года в Китае

Исполнитель из Казахстана продолжает собирать престижные награды в Поднебесной.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген получил премию JSTYLE Exquisite Annual Awards 2019 в Китае. Об этом 25-летний артист написал на своей странице в Instagram.

Сообщается, что Кудайберген стал лучшим певцом года. Церемония награждения проходила в китайском городе Пинъяо в провинции Шаньси.

Это не первая престижная награда, полученная певцом из Казахстана в Китае. Так, в декабре он стал cамым популярным зарубежным артистом 2019 года по версии Internet Bull Ears Awards 2019.

Сейчас Димаш активно работает над своей международной карьерой — и в первую очередь речь идет об Азии. Недавно молодой артист распрощался с российским композитором Игорем Крутым и начал сотрудничество с известным южнокорейским продюсером Сонг Кван-сиком.

А уже совсем скоро украинские зрители смогут услышать, чем же певцу из Казахстана удалось покорить Поднебесную и голливудских звезд Дрю Бэрримор и Джеки Чана. Ближайший сольный концерт Димаша Кудайбергена — 11 марта в Дворце спорта. Артист, известный как "Лучший голос планеты", впервые выступит в Киеве.

Билеты на концерт Димаша Кудайбергена во Дворце Спорта в Киеве можно купить онлайн на Concert.ua.