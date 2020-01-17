Димаш Кудайберген записал саундтрек к новому фильму Джеки Чана

Голливудская звезда давно является поклонником талантливого молодого певца из Казахстана.

25-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Авангард". Радостной новостью музыкант поделился с поклонниками в соцсетях. Кроме прочего, Димаш выложил видео с презентации фильма, где исполнил популярную песню из репертуара Джеки Чана.

"Друзья, хочу поделиться с вами новостями. Джеки Чан выпускает новый фильм "Авангард". Я спел саундтрек к фильму. Сходите на это кино, посмотрите новый фильм Джеки Чана и послушайте мою песню", — написал Кудайберген в своем Instagram.

Действие фильма "Авангард" происходит в Великобритании. По сценарию, группа наемников похищает китайского бизнесмена и его дочь, но преступникам пытается помешать международная служба безопасности. В прокат боевик, в котором 65-летний Джеки Чан традиционно самостоятельно исполнил все трюки, выходит 25-го января. Покажут ли его в украинских кинотеатрах — неизвестно.

А вот увидеть любимого певца Джеки Чана, который совсем недавно получил награду как лучший певец Китая, вы можете уже совсем скоро. 11 марта Димаш Кудайберген выступит в столичном Дворце спорта. Билеты в продаже на Concert.ua.