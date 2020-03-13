Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов

Дмитрий Чинь, совладелец и директор по маркетингу одного из крупнейших украинских билетных операторов Concert.ua, объясняет сложившуюся вокруг зрелищных мероприятий ситуацию.

Что случилось

Итак, 11 марта Кабинет Министров Украины своим постановлением ввел запрет на проведение массовых мероприятий с посещаемостью свыше 200 человек на всей территории Украины в период с 12 марта по 3 апреля.

C 1 по 10 марта ни в анонсах событий, ни в продажах не было каких-либо аномалий. Напротив, на Concert.ua в этот период проходила очень успешная акция, в которой тысячи людей купили билеты по специальным ценам.

Но ситуация изменилось, когда утром 11 марта Виталий Кличко опубликовал видеообращение с анонсом карантина в Киеве. В ту же минуту количество звонков и обращений в контакт-центр Concert.ua выросло в десятки раз. Телефоны перестали замолкать – покупателям билетов на мартовские события нужны были ответы: состоятся ли события, если их перенесут, то на какие даты, как вернуть деньги.

Что происходит сейчас

Предоставить ответы мы не могли. И вот почему.

Для принятия управленческих решений организаторы событий, площадки проведения и билетные операторы ожидали публикацию официального решения властей, в котором были бы озвучены все предписания и ограничения. И оно было опубликовано на сайте "Урядовий портал" только вечером 11 марта.

Следующий день, 12 марта, показал, что количество обращений в Concert.ua 11 марта было только цветочками. Такой нагрузки у нас не было ранее никогда. Нам звонят так много, что 20-канальная линия занята на 100% часами, нам пишут на email, заполняют форму обратной связи на сайте, пишут в директ в соцсетях, отмечают в своих постах и оставляют комментарии под нашими постами. И ответы люди хотят получить как можно скорее...

Я искренне понимаю переживания покупателей. Это вопрос не только денег за билеты на события. Очень многие ждали мартовские события месяцами, настраивались и готовились. А теперь столкнулись с неизвестностью. Также многие ехали бы из других городов, уже понеся затраты на транспорт и проживание.

Почему так мало информации

Тем временем, у сотен организаторов событий, артистов, концертных и театральных залов начался сложнейший период. В кратчайшие сроки организаторам необходимо согласовать с артистами/их агентами и площадками проведения новые даты, а в случае невозможности переноса – отменить событие и предложить покупателям билеты на другие свои мероприятия, параллельно запустив процедуру возврата денег. Об этом будет ниже.

Процесс переноса, требует времени и концентрации. Если по вашему событию еще нет новой даты, пожалуйста, дождитесь обновлений. Мы сообщим о них в SMS-рассылке, а также опубликуем на странице события на Concert.ua.

Новые даты и возврат средств

Вы можете резонно спросить: "Так почему же пока определяются новые даты я не могу просто забрать свои деньги, а потом, позже, купить билет на новую дату, если она меня устроит?" А также: "Меня не устраивает новая дата. Я покупал у вас. Почему вы не можете просто вернуть мне деньги?"

Если организатор уполномочил Concert.ua осуществить по перенесенным событиям возврат денег за билеты по запросу покупателя, а также передал нам необходимые для этого денежные средства, мы проводим возвраты через функцию "Автовозврат" в личном кабинете Concert.ua покупателя. Детальнее – по ссылке.

Но если же организатор события не давал нам такого разрешения и/или не перечислил для возврата деньги, то мы не можем осуществить возврат.

Согласно законодательству Украины, в этом случае покупателям следует обратиться к организатору, названия и контакты которых будут в ближайшее время размещены на страницах перенесенных/отмененных событий.

То же самое касается и возвратов при отмене события. Его делаем мы, если организатор нам это поручил, или его делает сам организатор в другом случае.

Список перенесенных и отмененных событий (обновляется) смотрите по ссылке.

Это требует времени

Ситуация экстраординарная. Все уже несут колоссальные убытки. Для некоторых – критические. Мы просим вас с пониманием отнестись к организаторам. Им очень крепко "досталось". Дайте им время на то, чтобы разобраться событиями и наладить процессы для коммуникации с покупателями.

Вы всё еще можете воспользоваться действительными билетами на новые даты и не отказывать себе в посещении долгожданных событий. Просто немного позже.

Также прошу вас дать нам, Concert.ua, на обработку обращений больше времени, чем обычно. Мы вывели в контакт-центр еще больше людей, в том числе и работающих удаленно.

Понимаем и хорошо осознаем ситуацию. Надеемся на вашу взаимность.