Дмитрий Феликсов, Concert.ua: о кризисах, победах и шоу MONATIK на Олимпийском

Дмитрий Феликсов – соучредитель и генеральный директор компаний VIRUS Music и Concert.ua. Первая уже 20 лет занимается организацией концертов разного уровня, вторая - один из крупнейших билетных операторов, титульный партнер самых больших концертов, проводимых в Украине. 24 Канал встретился с Дмитрием, чтобы поговорить о музыкальной индустрии, успешных кейсах и проблемах концертных организаторов.

- Как вы вообще попали в концертную индустрию?

- В 99-м году вместе со своим одноклассником и сейчас бизнес-партнёром Женей Лысенко стали выпускать аудиокассеты. Он был диджеем и записал компиляцию своей музыки, я нашёл возможность издать ее на аудиокассете – с этого и началась достаточно бурная деятельность по производству музыки. Мы стали сотрудничать с другими музыкантами: выпускать кассеты, диски, потом это переросло в организацию вечеринок. В 2006-м году мы организовали свой первый большой музыкальный фестиваль Godskitchen в МВЦ – собрали около 8-ми тысяч людей. Венцом нашей деятельности был Sensation (наверное, ничего лучше на сегодняшний момент до сих пор не придумано) и семь лет фестиваля Global Gathering – опен-эйр на аэродроме Чайка. Ежегодно собирали около 25 тысяч человек – это знаковое событие, которое любители электронной музыки до сих пор помнят. Когда наступил последний кризис, мы взяли паузу, а потом уже решили не возобновлять.

- Почему?

- Момент потерян. Стали развиваться альтернативные фестивали. К тому же это история, которой нужно жить круглый год, потому что фестивали – это не только про музыку, но и про атмосферу. И плюс электронная музыка – это всё-таки стиль жизни. Мы немного подросли, изменились. Но до 2014-го года VIRUS Music занимался исключительно фестивалями электронной музыки – только шесть лет назад мы пришли к организации концертов. Из-за кризиса с диджеями стало сложно работать: изменение курса, Украина попала в чёрные листы всех иностранных исполнителей – просто ехать не хотели. Тогда мы сделали свой первый концерт панк-рок-группы Brutto – и понеслось.

- В какой момент появились клуб Bel etage и билетный оператор Concert.ua?

- Bel etage - два года назад как ещё одна бизнес-возможность. Клуб создавался не нами – просто менялась структура собственников и искали новую команду, готовую взять на себя груз ответственности. Ею оказались мы.

ТНМК на сцене клуба Bel etage

Билетный оператор появился у нас в 2012-м году, но первые попытки продажи электронных билетов на собственные события мы сделали за пару лет до этого. Написали сами для этого программу – и стали продавать. Особой необходимости в этом не было – скорее, просто почувствовали, что есть ниша, есть спрос, есть события. То есть стартовали с того, что 90% всех продаж были нашими же мероприятиями. Но это уже неплохое начало для того, чтобы развивать пользовательскую базу. Начиная с самых ранних мероприятий мы собирали базу данных всех наших посетителей, коллекционировали её, как могли: на бумаге, в Excel-таблицах и так далее. Это помогало нам расти.

- Самые крупные и успешные кейсы, где вы были титульным билетным партнёром?

- Их много. Евровидение 2017, Depeche Mode и Imagine Dragons на Олимпийском, фестивали UPark и Atlas. Из текущих проектов – Джо Бонамасса, Тилль Линдеманн. Нас выбирают многие организаторы, потому что мы способны обеспечить выполнение тех задач, которые перед ними стоят: это максимизация прибыли от тех инвестиций, которые они делают. Потому что они вкладывают миллионы в собственные проекты – и им важно на выходе максимизировать результат. Мы управляем их продажами, управляем их взаимоотношениями со зрителями, потому что мы стоим на первой линии между событием и зрителем. Задача организатора – организовать инфраструктуру и провести концерт, чтобы приехал артист – и все были довольны. А наша задача – сделать так, чтобы зритель купил билет – и этот процесс был максимально простым.

Depeche Mode на Олимпийском – Киев, 2017

- Но ведь всё равно бывают ситуации, когда что-то идёт не так – например, в случае с Евровидением или массовой подделкой билетов на Imagine Dragons. Как справляетесь с кризисными ситуациями?

- На самом деле, их не так много – просто те, о которых вы говорите, наиболее резонансные. На каждое крутое мероприятие мы предоставляем сервисную службу, задача которой – обработка заявок и решение ситуаций прямо на месте. У нас есть контакты всех зрителей – и тех, кто купил билеты на сайте, и тех, кто купил билеты в кассе. Если знаем о кризисной ситуации заранее, информируем – как правило, по телефону. Первая наша задача – предупредить возникновение любой сложности. Так было с Евровидением: финальная схема рассадки изменилась в процессе продаж. Соответственно, несколько тысяч человек нужно было пересадить – и мы успешно с этим справились. А проблему из этого раздули в СМИ из-за того, что Евровидение – тема on top.

С Imagine Dragons была другая ситуация – подделка билетов. Проблема в самом зрителе, который покупает билеты на OLX, форумах, в соцсетях. Зритель сам себя обманывает в попытке купить дешевле. Единственная защита билета – штрих-код. И когда вы покупаете с рук, то не можете определить, настоящий он или нет. Некоторые умельцы просто копируют билеты: печатают их на цветном принтере и пытаются выдать за настоящие.

Служба поддержки Concert.ua на одном из концертов

- Если я не ошибаюсь, вы в своё время хотели сделать приложение для Concert.ua, но его пока нет. Разве оно не могло бы решить в том числе проблему подделки – можно было бы проверить по номеру перепродаваемый билет?

- Ненастоящий билет – это, как правило, копия настоящего. Как ни перепроверяй, он будет идентифицироваться как настоящий. Если вы сами купили на Concert.ua билет, у вас нет необходимости его перепроверять. Плюс приложение пока не может решить ни одной потребительской боли, ради чего его стоило бы создавать. Давайте подумаем, как часто человек будет им пользоваться. Среднестатистический зритель ходит на концерты 2-3 раза в год.

У нас обязательно появится приложение, но всегда есть приоритет между срочными и важными задачами. Акцент делается на том, что может быть более ценным для нашего клиента прямо сейчас. Приложение всё это время находилось во второй категории – важнее было сделать хорошую мобильную версию с высокой скоростью загрузки.

- Если говорить о точках роста и кризисах в каждом из проектов, что это было?

- Точки роста – каждый переход на новый уровень. От кассет – к CD, от вечеринок в ночных клубах к фестивалям в МВЦ, от МВЦ к опен-эйру. Каждый раз, принимая подобного рода решение, мы поднимались. Рубиконом стал последний кризис, когда мы полностью переосмыслили свой подход в работе – и это дало нам большой скачок. То есть если билетный оператор Concert.ua был создан до кризиса в 2012-м году, то вплоть до 14-го это был малопривлекательный как для других организаторов, так и для зрителей сайт, который не представлял особой ценности. Но за следующие три года мы выбились в лидеры рынка и заняли первую позицию по ряду показателей. Кризис помог нам ответить на вопрос, что важно для нас и куда стоит прикладывать усилия.

Команда Concert.ua

Concert.ua – это не просто про продажу билетов. Сегодня утром у нас была встреча по большому концерту, который пройдёт через 8 месяцев в Киеве, – к нам обращаются не только как к экспертам по продаже, а как к экспертам по созданию события. То есть мы обсуждаем с организаторами не столько вопросы стратегии продаж, сколько вопросы локации, маркетинга, взаимодействия со зрителем и артистом. У нас очень большой собственный опыт – не теоретический, практический! Мы имеем огромный багаж знаний, которыми готовы делиться с организаторами, и в год делаем Дворцов спорта и крупных площадок больше, чем 90% наших клиентов. И в этом наша ценность. Ни один другой билетный оператор в стране этого не делает.

- Тогда расскажите о стадионном туре MONATIK и его грандиозном прошлогоднем концерте в «Олимпийском».

- Я вообще считаю, что шоу MONATIK на Олимпийском разделило весь украинский шоу-бизнес на до и после. То есть любое другое событие уже будет сравниваться с этим как образцом того, что может быть.

- Но до него «Олимпийский» собрали "Океан Эльзы" - в чём разница?

- Кроме того, что они оба сделали концерт на Олимпийском, больше общего у них нет ничего. Это разные стилистические артисты, у них разная целевая аудитория и они из разных эпох. "Океану Эльзы" как группе 26 лет, MONATIK стал звездой за последние пять лет после глобальной перезагрузки Украины, глобальной перезагрузки нашего сознания и нашего зрителя. Он артист новой волны. Он поп-артист, а не рок-артист – это тоже имеет большое значение, потому что в основном стадионы собирают всё-таки рок-исполнители.

Смотреть MONATIK - Love It Ритм НСК Олимпийский:

Очень много было скепсиса после анонса Монатиком Олимпийского. Мы недавно перечитывали статью, где структурно с комментариями "экспертов" отечественного шоу-бизнеса говорилось о том, почему маловероятно, что он соберёт. Это сейчас было так же интересно читать, как смотреть запись "Х-Фактора", где Серёга говорит ему, что "тебе не быть звездой". Дима поставил "Олимпийский" за цель – и мы вместе добились ошеломляющего успеха. Это автоматически стало эталоном – все последующие концерты здесь будут сравниваться с ним. Круче ли это шоу? Столько же людей собрало? И так до тех пор, пока не будет установлен новый рекорд или новый эталон.

Плюс мы показали всем остальным, что у нас можно собрать "Олимпийский". Это реальные зрители – это не собранный стадион из волонтёров, солдат детей или ещё кого-то. Это реальная фан-база артиста. И это сигнал всем остальным.

Продолжение интервью – о проблемах музыкальной индустрии и почему в Украину не приезжают Rammstein – читайте завтра.