Дмитрий Феликсов, Concert.ua: О проблемах индустрии и почему в Украину не приезжают Rammstein

Дмитрий Феликсов – соучредитель и генеральный директор компаний VIRUS Music и Concert.ua. Первая уже 20 лет занимается организацией концертов разного уровня, вторая - один из крупнейших билетных операторов, титульный партнер самых больших концертов, проводимых в Украине. 24 Канал встретился с Дмитрием, чтобы поговорить о музыкальной индустрии, успешных кейсах и проблемах концертных организаторов.

Дмитрий Феликсов в Facebook

Это уже вторая часть интервью – первую вы можете прочесть по ссылке

- Что мешает вам как компании расти дальше?

- Инфраструктура – вернее, её отсутствие. Очень мало концертных площадок. В частности, не в Киеве их вообще катастрофически мало, а в Киеве не хватает площадки на 15-20 тысяч человек. А она может создать новый рынок событий, которые здесь не проходят, и даст возможность приехать артистам, которые сюда не приезжают, потому что для них нет локации.

Второе узкое место – это законодательство. Оно очень несовершенно и скорее не помогает, а реально мешает развиваться.

- В каких именно моментах?

- Ключевой вопрос – это НДС. Его не должно быть, этот налог вообще не природен для культуры. Культурный продукт создается без себестоимости, на которую вы делаете добавленную стоимость. Автор и исполнитель – по большому счету, создатель чего-то "из воздуха". 20% налог является, по сути, налогом с оборота – и он непомерно высокий для этой отрасли. Его нет практически ни в одной цивилизованной стране мира, которая понимает, что это же не просто про шоу-бизнес – это про целый культурный сегмент.

- А в Украине вообще есть концертная индустрия?

- Она очень слабо развита. Со стороны государства внимания очень мало, а коммерческие организации, как мы, развиваются скорее вопреки. То есть ищут возможности, чтобы каким-то образом выжить и придавать ускорение самим себе и тем, кто рядом с нами. Буквально на днях мы обсуждали с коллегами эту тему – каждый год в такой стране, как наша, должен появляться хотя бы десяток классных артистов, каждый из которых может собрать тысячу зрителей. У них должны писаться песни, появляться клипы. А этого не происходит.

Аlyona Аlyona – едва ли не единственный артист, появившийся в Украине за последние пару лет

- А почему?

- Причин множество. В том числе ограниченность украинского рынка и отсутствие закона о меценатстве. Невозможно частным бизнесам инвестировать в это – просто из прибыли дотировать развитие культуры, музейного и музыкального направления, инфраструктуры. Все сводится к тому, что развивается только то, во что отдельно взятый продюсер или коммерсант верит – и он готов в это вложить какое-то количество времени и денег. А в крупных странах, которые мы берем за образец, это происходит по-другому: есть меценаты, есть льготы, упрощенное ведение бизнеса и более широкие рынки.

- Сколько в Украине объединений концертных организаторов? И что они делают – кроме того, что объединяются?

- Я состою в двух. В обоих только с одной целью: чтобы повлиять на изменение украинского законодательства в части налогообложения и в части закона о гастрольной деятельности.

- И получается устанавливать диалог с государством?

- Сложно. То есть пока результатов нет. Сейчас мы вынуждены платить большие налоги – и не получаем их обратно в индустрию. Мы работаем в рамках существующих законов, многие из которых спорны или просто не работают, потому что их писали либо очень давно, либо дилетанты.

- С государством – всё понятно. Отсутствие инвестиций со стороны бизнеса – это потому что игра слишком "вдолгую"?

- В том числе. И во что инвестировать?

- В площадку на 15 тысяч. Сколько дней в году она будет занята, кстати?

- Мало. Концертов 30-50 в год. Она отобьётся только через 15-20 лет. А вы как инвестор понимаете, что лучше вы за те же деньги построите офисный центр – и отобьёте деньги за 6-8 лет. А учитывая, что вам ещё нужно создавать контент, производить шоу, есть налоговая нагрузка и полная непредсказуемость… Организация концерта и все сопутствующие риски просчитываются гораздо сложнее, чем оказание любой другой услуги. Если вы шьёте одежду, то можете сначала продавать её дорого, потом дешевле дискаунтерам и так далее, пока не дораспродадите всю коллекцию. С концертами такой опции нет. Допустим, организовать концерт стоит миллион гривень. Вы вкладываете свои средства, а продаёте билетов только на 500 тысяч – всё, ваши деньги сгорели.

Аншлаговый концерт в клубе Bel etage

- Задам пару абсолютно потребительских вопросов. Из чего состоит стоимость билета?

- Скорее, стоимость заказа: стоимость билета, установленная организатором, и сервисная наценка. Мы не можем, в отличие от торговых сетей, устанавливать стоимость на конечный товар. Например, одна и та же бутылка воды в супермаркете стоит 8 грн, на заправке – 15 грн, в кафе – 25 грн. Цена на неё зависит от места и способа продажи. В нашем случае есть установленная цена организатора, которую вы видите, и плата за сервис билетного оператора. В ней входит всё: наша себестоимость, расходы на эквайринг, на развитие, на рекламу.

- Почему так сложно вернуть деньги за билеты в случае отмены концерта?

- Возврат билетов предусмотрен законом только в одном случае – при отмене мероприятия. И закон очень чётко указывает, кто должен возвращать деньги за билеты: организатор события. Если у вас просто изменились планы, сдать билеты вы не можете – по крайней мере, закон этого не предусматривает.

Билетный оператор – это посредник между зрителем и организатором, он не обязан возвращать деньги за билет. Но мы понимаем эту потребительскую боль – и договариваемся со многими организаторами о том, чтобы они давали нам разрешение на возврат по просьбе клиента. Если на событие разрешён возврат, в случае отмены мероприятия или просто по вашему желанию вы в личном кабинете нажимаете "Вернуть билет" – и вам возвращаются деньги на банковскую карточку (за вычетом комиссии за услугу).

- А если такой договорённости нет?

- Если отмена мероприятия, организатор уполномочит нас вернуть эти деньги и предоставит их, то мы включаем услугу автовозврата. Тогда зритель не платить никакую комиссию – он получает номинальную стоимость билета полностью.

Imagine Dragons на распроданном Олимпийском. Фото – Ольга Закревская

- Какова вероятность не успеть купить билет из-за солд-аута? Например, в Европе распродажа билетов за пару месяцев до мероприятия – норма, а у нас? Все покупают в последний момент?

- Все зависит от типа событий. Если это детские события, то очень много продаж именно в конце – за день-два до. Есть это рок-концерт, значительная доля билетов продаётся в первые несколько дней, потому что там фанатская аудитория и важен сам факт посещения больше, чем цена и время ожидания события. Ограничивающим фактором является непредсказуемость планов. Именно поэтому мы всем организаторам предлагаем функцию возврата средств – она очень помогает на длинных проектах. Например, вы сейчас можете купить билет, гарантировать себе место в зале – и знать, что в случае смены планов сможете вернуть 90% его стоимости. Тем более, что потом билетов может и не быть или они подорожают. На концерты на таких площадках, как Дворец спорта, Олимпийский, Stereo Plaza цены, как правило, поднимают.

- Почему и кто? И сколько может быть волн поднятия цен?

- Организаторы. Нет никакой методологии – каждый действует по собственному усмотрению. Это зависит прежде всего от спроса. Опять-таки, в этом наша экспертиза. Мы делаем прогноз продаж, прогноз спроса – и на основе этого предлагаем ценообразование.

- Почему в Украину постоянно с гастролями приезжают одни и те же артисты? Почему в Украину не доезжают условные Rammstein, а другие большие группы - только с турами к 25-летию творчества?

- Одного ответа нет. Во-первых, налоги. У нас билет будет стоить на 40% дороже, чем в Европе, на любого из этих артистов. С 1 доллара гонорара артиста нам нужно заплатить 20% НДС, потом – 15% налога на отправку денег за границу и 1.5% военного сбора. И в зависимости от того, платим мы напрямую артисту или компании – 18% НДФЛ. Так вот, если сравнивать даже с Россией, у них всех этих налогов не будет. За артиста, стоимостью 1 доллар, они платят 1 доллар, а мы заплатим 1.5. Это перекладывается на цену, промоутер считает – и понимает, что это элементарно невыгодно. Вы не сможете отбить концерт здесь. Или вы установите такие цены на билеты, что Facebook-общественность скажет: "Да вы с ума сошли? Мы в Варшаву съездим за эти же деньги".

Культовые Massive Attack с первым выступлением в Украине – на 30-м году существования группы

- А сами артисты выставляют для Украины тот же гонорар, что и для европейского рынка?

- Может быть и выше из-за логистики – и это вторая причина. Украина находится в конце Европы в понимании агентов. Из Варшавы в Киев группе нужно приехать – и вернуться обратно. Почему очень часто к нам приезжают те артисты, которые едут в Россию? Потому что артист едет по маршруту Варшава-Киев-Минск-Москва-Санкт-Петербург-Прибалтика. Или наоборот. Тогда они не теряют день в дороге, а день в дороге – это транспортные расходы, люди. Это всё то, что в конечном итоге утяжеляет стоимость и, что немаловажно, забирает этот день у артиста.

И третья причина – инфраструктура. Условные Rammstein, конечно, выступали бы только на Олимпийском. Но для многих других актуален этот вопрос. Есть артист – нет площадки, есть площадка – дорогой артист. Эти комбинации часто не собираются.

- А влияет то, что у нас нет ни представительств основных мейджор-лейблов, ни Live Nation?

- Пиратство? Влияет. Если бы артисты видели отсюда значительные доходы по цифре, они бы рассматривали Украину в том числе и по этому критерию как привлекательную. Здесь же не платят авторские! Это другая часть шоу-бизнеса, которая меня не касается, но я точно знаю, что там большие проблемы. Даже когда их взымают, их не выплачивают.

Стадионное шоу Rammstein – одно из многих, которые украинцы не увидят

А теперь представьте, вы менеджер Rammstein. Ваша группа не может ездить бесконечно – 60 концертов за год ваш лимит. А предложений – 250, и среди них – Украина. И идём по ряду критериев. Гонорар: такой же гонорар – допустим. Минус день из-за логистики – ладно. Авторские – Боже упаси, какие авторские из этой страны?! Цифра – какие у нас доходы по цифре? На уровне математической погрешности? С такими показателями, может быть, на третий год тура и заедут.

Live Nation присутствовали бы и тут, но инфраструктура – им негде разворачиваться. Нет площадок в других городах, чтобы они могли организовывать хотя бы 20-30 событий в год. Например, сейчас Стинг объедет пол-России, а в Киев попадает только потому, что туда едет.

- Он тоже в пятый раз приезжает.

- В том и дело. Берут проверенных, которых уже успели полюбить, не рискуют. Это бизнес – вы выставляете на прилавок то, во что верите.

- Хорошо, но есть кейс Imagine Dragons. Группа впервые в Украине – и собирает 60 тысяч человек. Это их самая большая площадка во всём мире, если не ошибаюсь.

- Тут как раз одной из причин успеха была и наша работа как оператора. Знаете, есть такой принцип – хвост виляет собакой? В первый раз мы запустили электронную очередь на такого рода событие – и сама по себе очередь спровоцировала нарастание этой очереди. Она вызвала такой хайп, что все резко встали в эту очередь и начали заранее покупать билеты. Это помогло нам продать и собрать больше, чем планировалось. В этом и есть ценность оператора: мы повышаем эффективность.