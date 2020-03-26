Дмитрий Шуров перенес тур по Украине на осень

Артист предложил поклонникам вспомнить невероятное шоу, которое состоялось в Киеве в начале марта, и дождаться новых встреч на предстоящих концертах.

Из-за продления карантина и связанного с ним запрета на проведение массовых мероприятий группа Pianoбой была вынуждена перенести свой тур по Украине. Концерты в поддержку нового альбома "Хистори" теперь состоятся осенью. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Хистори тур перенесен на октябрь-ноябрь по известным всем вам причинам. Даты согласуются, мы стараемся меньше есть, чтобы быть похожими на себя через полгода.

– написал фронтмен Дмитрий Шуров в соцсетях.

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Вместе с этим группа поделилась "эпическим фотоотчетом с эпического концерта", который состоялся 8 марта в киевском Дворце спорта.

"Эта piano-месса, которая состоялась за 3 дня до начала карантина, сейчас кажется нереальной, не так ли? Но, поверьте, она более чем реальна, это наши с вами ощущения и воспоминания, которые у нас никакими вирусами не отнимут. Это то прекрасное, правильное место, куда мы всегда сможем возвращаться, ожидая продолжения нашей общей истории. Love and Peace, еще раз невероятное спасибо всем, кто помог реализовать этот хэппенинг и каждой живой души, которая была с нами во Дворце Спорта в тот вечер ", – подытожил артист.