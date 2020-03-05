Друга Ріка – Рекорди: как создавались песни из знакового альбома группы

Уже в эту субботу музыканты вживую исполнят один из своих важнейших альбомов, который вышел 15 лет назад. Некоторые песни, кстати, будут звучать впервые за многие годы.

Когда: 7 марта, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 500 грн, в продаже на Concert.ua

"Рекорди" – знаковый для "Друга Ріка" альбом. Если составлять топ-10 песен группы за все годы существования, пожалуй, почти половина будет именно с этой пластинки. "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Так мало тут тебе", "Відчиняй" – все эти композиции вышли на "Рекордах" 15 лет назад. Поэтому логично, что музыканты решили отпраздновать юбилей важной пластинки концертом. Более того – даже сделали специальный фирменный стикерпак. Скачать стикеры бесплатно можно по ссылке.

Слушать Друга Ріка – Рекорди:

"Рекорди" – от английского records – "записи". Так "Друга Ріка" хотела назвать еще первый свой альбом, однако "надо было самоутвердиться и крикнуть, что мы есть", поэтому название дождалась третьего релиза группы. На обложке – красный диван и бобинный магнитофон. Диван для фотосессии конфисковали у товарища, магнитофон взяли в аренду на киевском радиорынке.

На запись песен, вспоминают музыканты потратили огромные средства – на эти деньги тогда в Украине можно было записать два-три альбома. "Когда слушаешь, как они были записаны в 2005 году, думаешь: блин, ну где наши уши были? Хотя, конечно, тогда были другие технические средства", – говорит сегодня Валерий Харчишин об альбоме" Рекорди ".

Певец не любит рассказывать, о чем песни "Другої Ріки" этого периода – называет этот вопрос наиболее ужасным в мире. Дело в том, что "Рекорди" были записаны на фоне проблем в личной жизни фронтмена. Но, тем не менее, это первый целостный и музыкально, и эмоционально альбом группы. Что интересно, сначала он должен быть полностью электронным – именно в таком виде он и существовал в демо-версии. Но вышел рок-н-ролл.

Сам себе остров

Одна из песен, которые группа почти не исполняла вживую. Так как альбом был написан не в лучшие времена Харчишина, две трети композиций – достаточно тяжелые и "злые", и эта – одна из них. Поклонники даже шутили, что песня посвящена одной из надоедливых фанаток фронтмена, достававшей его, однако все проще. "На самом деле никто никого не доставал. Это песня о любви, от которой, возможно, хочешь избавиться. Но оно же настолько сильная", – рассказывал Валерий Харчишин.

Так мало тут тебе

Первый сингл с альбома, которому суждено было стать едва ли не самым популярным треком за всю историю существования группы "Друга Ріка". 32 недели в хит-парадах и ремикс от Andy Redanka, который также создавал ремиксы для U2, Duran Duran и Робби Уильямса.

Непростая история была связана с клипом на эту песню – его снимали дважды из-за того, что пленку с первой версией видео засветили на киностудии. И это пошло на пользу – музыкантам стартовая идея режиссера не нравилась. "Бог – свидетель, он просто смотрел на это все и сделал так, чтобы тот клип не удался с первого раза. Мы вынуждены были переделать уже идею так, как хотели ", – рассказывает Харчишин. За десять часов переписали сценарий и сняли почти полностью другое видео.

Смотреть видео Друга ріка – Так мало тут тебе:

А еще именно из-за этой песни фронтмен "Друга Ріка" как-то подстригся "под ноль". "Мы принимали участие сразу в двух масштабных концертах. Один из них транслировали в прямой эфире, а я налажал и спел на полтона ниже песню "Так мало тут тебе». Что тут началось! Звонки: "Что это было?", "Как ты мог испортить мою любимую песню?" Я пришел домой, "приговорил" бутылку коньяка, взял ножницы и подстригся. На тот момент я думал, что поступаю абсолютно правильно: избавляюсь от негативной энергии, которую сохраняют волосы. Когда проснулся, побежал в парикмахерскую под домом. И сделал для себя вывод: не более одного концерта в день ", – вспоминает певец.

Спи до завтра

Третий сингл с альбома. Также существует ремиксовая версия под названием "артваЗ од ипС".

Видео на эту композицию для группы снял известный украинский режиссер Виктор Придувалов, сотрудничавший с "Океаном Эльзы", Скрябиным, ТНМК, Тартак и другими. Снимали прямо на улице в центре Киева. А еще в этом видео есть второй гитарист группы Сергей Биличенко, который почти не светится в видеоклипах команды – следующее его появление в кадре состоится только в 2010 году в видео "Ти зі мною (Я здаюсь!)"

Смотреть видео Друга Ріка – Спи до завтра:

П’ю з твоїх долонь

Второй сингл с альбома. Клип на эту песню – полностью идея самих музыкантов "Другої Ріки". "Здесь мы почти все делали сами. Даже бигборды, которые позади стоят, – также сами делали. Даже доски, даже все те штуки – ходили по супермаркетам, по базару на Троещине, это все собирали и делали ", – рассказывал Харчишин. Смонтировал группе клип все тот же Виктор Придувалов.

Баннеры с лицами участников коллектива впоследствии хотели даже использовать в туре как сценическое оформление. Однако, к сожалению, они были слишком большими – и так и остались на съемочной площадке на киностудии Довженко.

Смотреть видео Друга Ріка – П’ю з твоїх долонь:

Секс на драйв

Музыку для этой песни написал гитарист группы Александр Барановский "на каком-то старом рояле, потому что от гитары у него уже болели руки". Текст к песне, по словам Харчишина, написан в один из "самых интересных и сложных" периодов жизни. "Иногда импульсивно на эмоциях делаешь что-то, уходишь и возвращаешься. Вот я и советую – "поменяй замок", чтобы не было возможности вернуться ", – говорит музыкант.

Три хвилини

В некотором смысле "дебютная" песня к музыкантам. Во-первых, видео на нее снял Виктор Скуратовский, тогдашний бас-гитарист группы, который позже стал клипмейкером. Во-вторых, по словам самого Харчишина, это первый "медляк", написанный группой. История ее создания смешная и трагическая одновременно. После очередной ссоры с любимой Валерий Харчишин собрал вещи и на несколько дней ушел жить к коллегам по коллективу.

"Я провел у них три дня – честно говоря, не очень трезвых. Когда наконец я вернулся домой, мне позвонил бас-гитарист и говорит: "Ты помнишь, мы позавчера с тобой классную песню написали". Мелодия осталась у него в памяти, а вот текст мы потеряли. Говорит: "Приезжай, будем искать". Мы нашли его в ванной комнате – текст был написан на журнале Playboy. Следующие три дня я разбирал эти иероглифы ", – вспоминает Валерий.

Смотреть видео Друга Ріка – Три хвилини:

Відчиняй

Одна из "форматных" песен группы, активно ротировавшаяся на радиостанциях. Пятый и последний сингл с альбома. Композиция существует в двух версиях аранжировки. Первая – альбомная, исполнена самостоятельно группой "Друга Ріка", а вторая – в дуэте с коллективом Jazzex. На дуэтную версию даже сняли видеоклип – режиссером стал Скуратовский.

Смотреть видео Друга Ріка та Jazzex – Відчиняй:

Твої слова

Спустя почти 10 лет после выхода "Рекордов" в одном интервью у Харчишина именно об этой песне спросят, пишет ли он свои тексты о себе или просто наблюдая за другими людьми. "Я переживаю это лично и всегда удивляюсь, когда ко мне подходят и говорят: "Я пережил то же, ты поешь обо мне! " Как это – "о тебе"? Это же мои переживания", – ответит музыкант.

Последние четыре песни – "Не йди", "За що", "Падали" и "Шоу" – "Друга Ріка" за эти 15 лет почти не исполняла. И вот наконец вы сможете услышать настоящие раритеты – 7 апреля в киевском клубе Atlas музыканты полностью сыграют свой знаковый альбом "Рекорди".