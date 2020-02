Дуэт Seafret выпустил танцевальный поп-хит

Инди-музыканты удивили поклонников цепким танцевальным треком, отличающимся от всего предыдущего материала группы.

Когда: 24 мая 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 760 грн, в продаже на Concert.ua

Британский инди-поп дуэт Seafret на днях презентовал новый сингл Magnetic. Новая песня прекрасно иллюстрирует способность музыкантов создавать гипнотические поп-хиты. Видео для песни создал давний товарищ группы режиссер Стюарт Александр. Magnetic – последний синг накануне выхода долгожданного альбома Most Of Us Are Strangers, который выйдет в свет уже 13 марта.

Мы хотели бы, чтобы под этот альбом люди могли танцевать. Magnetic – именно такой трек. Нам было очень весело записывать эту песню – мы все показывали друг другу наши лучшие танцевальные движения. Эта песня сильно отличается от того, что мы создавали ранее, однако мы не боимся новых стилей. Если это заставляет нас чувствовать себя хорошо, почему бы и нет?

– рассказывают о треке музыканты.

Смотреть видео Seafret – Magnetic:

Уже сейчас вокалист Джек Седман и гитарист Гарри Дрейпер находятся в масштабном европейском туре в поддержку будущего релиза. В его рамках вернутся музыканты и в Украину – 24 мая Seafret выступят в киевском Caribbean Club.