Джамала сыграет камерный концерт "для своих"

Новая концертная программа названа в честь нового альбома дуэтных композиций, который певица презентовала сегодня.

Когда: 11 апреля 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 790 грн, в продаже на Concert.ua

После масштабного тура в часть 10-летия творчества одна из лучших украинских певиц Джамала решила встретиться со своими поклонниками в более интимной обстановке. Камерный концерт победительницы Евровидения 2016 пройдет весной, 11 апреля, в киевском Caribbean Club. Билеты уже в продаже.

Выступать Джамала будет с новой концертной программой "для своих", которая, по словам организаторов, является идеальным саундтреком для романтического свидания. "Свои" – это и название представленной сегодня пластинки, в которую вошли записанные в сотрудничестве с другими популярными артистами треки. В частности дуэтные композиции с группой Cape Cod, рэперкой Alyona Alyona, исполнителями Jah Khalib, Дмитрием Авксентьевым, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, ДахаБраха, Pianoбой и коллективом Бумбокс.

Слышали? Джамала презентовала новый альбом, записанный с известными артистами

Слушайте новый альбом Джамалы – Свои:

"Этот сборник – результат моей работы с исполнителями, аранжировщиками, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими". В каждой композиции на этой пластинке своя интересная история создания, но всех их объединяет одно – они создавались быстро и легко. Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы. Все эти коллаборации были сделаны во имя творчества, в них чувствуется легкость и общность мировоззрений", – пояснила Джамала.