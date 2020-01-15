Джо Бонамасса записывает альбом на легендарной студии Abbey Road — фото

Американский блюзмен работает над новыми песнями вместе с британским гитаристом Берни Марсденом.

Один из лучших мировых блюзовых гитаристов Джо Бонамасса подтвердил запись нового альбома. Музыкант поделился несколькими фотографиями из лондонской студии Abbey Road.



Джо Бонамасса на студии Abbey Road, фото — Joe Bonamassa, Instagram

Детали записи и дата релиза нового альбома американского блюзмена пока не разглашают. Однако по фотографиям понятно, что продюсером записи стал Кевин Ширли, уже много лет работающий с Джо Бонамасса. Кроме того, к процессу присоединился британский гитарист и участник группы Whitesnake Берни Марсден.



Берни Марсден на студии Abbey Road, фото — Joe Bonamassa, Instagram

Сейчас в дискографии музыканта более 30 альбомов — как студийных, так и концертных записей. Джо начал выступать на публике с детства, а когда ему было 12 лет, его пригласил на разогрев в тур легендарный Би Би Кинг. Да и вообще всю жизнь Бонамасса работал с действительно великими музыкантами — Бадди Гаем, Эриком Клэптоном, Джоном Лордом и другими, пока сам не стал настоящей легендой блюза. И ничто в мире гитарист не любит больше живые выступления, поэтому играет ежегодно более 150 шоу на площадках по всему миру — от американских блюзовых клубов до лондонского Альберт-холла.

А уже весной лучший в мире блюзовый гитарист впервые приедет в Киев. Единственный концерт Джо Бонамасса состоится во Дворце "Украина" 20 мая. К нам музыкант привезет специальную программу, состоящую из любимых хитов и композиций с последних альбомов.

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