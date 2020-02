Editors презентовали метафорическое видео на новую песню

Магическая игра света и тени, лаконичные образы от графического дизайнера группы Рахи Резвани.

Когда: 1 апреля 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1200 грн, в продаже на Concert.ua

Британская рок-группа Editors выпустила видео на одну из новых песен сборника Black Gold. Режиссером визуализации Upside Down стал Рахи Резвани – фотограф и графический дизайнер, с которым уже давно сотрудничают музыканты. Именно он ответственен за визуальный образ Editors в последние годы.

Смотреть видео Editors – Upside Down:

Рахи Резвани – нидерландский фотограф и режиссер иранского происхождения, работавший с Мариной Абрамович, Нидерландским театром танца, множеством модных домов и брендов. Его сотрудничество с Editors началась более пяти лет назад с видео на песню No Harm. Сегодня Резвани для Editors – как Антон Корбайн для Depeche Mode. Он не только снял для группы несколько видео и создал обложки для синглов и альбомов, но и фактически отвечает за визуальную составляющую творчества. Кстати, обложка альбома Violence (2018) авторства Рахи Резвани, получила награду Best Art Vinyl.

Сборник Black Gold: Best of Editors вышел в октябре прошлого года. В него вошли лучшие песни из шести студийных альбомов группы и три новые композиции, в том числе и Upside Down. Кстати, видео на одну из новых песен, а именно Frankenstein, снимали в Украине.

Смотреть видео Editors – Frankenstein:

По словам музыкантов, песни для компиляции они выбирали не идя на поводу у собственных предпочтений. "Это наш самый практичный альбом. Все остальные наши записи очень эгоистичны. Для нас главное удовольствие – процесс создания альбома, его релиз – это уже чистое снисхождение. Мы просто делаем именно то, что хотим. Но не в этот раз. В этот раз все вращается вокруг слушателя ", – говорит фронтмен Том Смит.

Сейчас группа находится в туре в поддержку своего сборника Black Gold: Best of Editors. Посетят они и Украину – услышать лучшие песни со всех альбомов Editors можно будет 1 апреля 2020 года в Киеве со сцены Stereo Plaza.