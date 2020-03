Enter Shikari возвращаются в Украину с новым альбомом

Концертом во Львове британцы откроют тур в поддержку своего шестого студийника. Билеты поступят в продажу в пятницу.

Британская пост-хардкор группа Enter Shikari объявила даты выступлений в поддержку альбома Nothing is True & Everything is Possible, который должен выйти уже 17 апреля этого года. Украинские поклонники рокеров могут ликовать, ведь именно двумя концертами в нашей стране музыканты откроют масштабный осенний тур. Билеты в продаже – с 27 марта.

1 октября – Львов, Fest Republic;

2 октября – Киев, Bingo Club.

Enter Shikari – тур осень/зима 2020

Кажется, это очень странное время, чтобы объявить тур. Однако эти колеса уже крутились, когда все обострилось. К тому же, нам всем прямо сейчас нужно чего-то с нетерпением ждать. Надеемся, в конце года все вернется к определенной степени нормальности – и мы отпразднуем выход нашего нового альбома на должном уровне и представим его вживую. Этот тур будет очень особенным.

– Роу Рейнольдс, фронтмен Enter Shikari

Как известно, сейчас группа готовится к релизу своего шестого студийного альбома Nothing is True & Everything is Possible. Спродюсировал будущий релиз фронтмен Роу Рейнольдс. На днях Enter Shikari представили трек T.I.N.A. (There Is No Alternative) – третий сингл с будущего альбома.

Слушать новую песню Enter Shikari – T.I.N.A.:

There Is No Alternative – это мантра, которую мы слышим от многих, кто занимает влиятельные должности, как способ остановить любые попытки переосмысления того, как мы организуем наше общество. Мы живем в беспрецедентное время, где угроза катастрофического изменения климата и сегодняшняя эпидемия Covid-19 показывают, что настало время для большого, свободного и широкого мышления. Мы верим, что гуманность может сделать много хорошего. Мы должны подумать о том, что возможно. Мы просим присоединиться к разговору, а не убивать его.

– комментирует Рейнольдс.

Enter Shikari – группа, которая от релиза к релизу только повышает свой статус. Они уже имеют свое место в Топ-10 лучших альбомов, миллионы просмотров и прослушиваний, колоссальные распродажи билетов по всему миру и многочисленные награды. В прошлом году они получили звание лучшей британской группы от Rocksound с лучшим альбомом от Kerrang! для The Spark в номинациях 2018 года.