Фестиваль Atlas Weekend назвал еще двоих участников

Мультиплатиновый шотландский певец и австралийские поп-рокеры впервые приедут в Украину.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

Крупнейший музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2020 продолжает раскрывать новые имена в лайнапе. Итак, в этом году в Киев впервые приедут шотландский инди-певец Tom Walker и австралийская поп-рок группа Vancouver Sleep Clinic. Кстати, Тома Уолкера украинские слушатели ждали ещё в прошлом году – музыкант должен был выступить на фестивале, однако из-за форс-мажорных обстоятельств отменил часть своего американского тура и выступление на Atlas Weekend.

Tom Walker стал популярным после выхода трека Leave a Light On в 2017 году. Трек стал платиновым сразу в шести странах Европы и дважды платиновым в Италии и Швейцарии. В 2019 году Уокер получил премию за прорыв года Brit Awards 2019. Его дебютный альбом What a Time to Be Alive вышел весной 2019-го – и тоже получил платиновый статус.

У австралийцев Vancouver Sleep Clinic в творческом багаже уже два студийных полноформатных альбома – Revival (2017) и Onwards to Zion (2019). Кстати, свой дебютник они записывали под руководством Александра Шакбурга – лауреата Грэмми, который также является соавтором Jay-Z, Plan B и Кендрика Ламара. Песни Vancouver Sleep Clinic неоднократно использовались в популярных сериалах и фильмах, а сама группа турит вместе с Daughter, London Grammar, Angus and Julia Stone.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНГ з 7-го по 12-е июля. На сегодняшний день фестиваль уже объявил нескольких ключевых участников. Среди них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.