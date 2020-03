Фестиваль Atlas Weekend объявил двух новых участников

В лайнапе – еще одни воспитанники режиссера Влада Троицкого и белорусская синти-поп группа, чей последний альбом вошел в 20-ку лучших мировых пост-панк релизов.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

К лайнапу Atlas Weekend 2020 добавились две новые группы – украинский театральный проект ЦеШо (10 июля) и белорусский синти-поп коллектив Молчат Дома (8 июля).

Знали? Фестиваль Atlas Weekend назвал хедлайнера второго дня

ЦеШо – актеры театра ДАХ, художественным руководителем которого является известный украинский режиссер Влад Троицкий. Традиционно в составе проекта были только четыре девушки, однако в прошлом году к коллективу присоединился медиа-артист и электронный музыкант Георгий Потопальский. Артисты сочетают в своем творчестве музыку с театральным перформансом и касаются важных социальных проблем. Каждое их выступление – это оригинальное шоу, так называемый социальный рейв, который запомнится вам надолго.

Смотреть видео ЦеШо – Hate:

К теме: Фрик-кабаре Dakh Daughters выступит на Atlas Weekend

Молчат Дома – белорусский музыкальный проект из Минска, сочетающий в своем творчестве пост-панк, синти-поп и нью-вейв. Их первый альбом "С крыш наших домов" увидел свет в 2017 году, а второй студийник "Этажи" попал в топ-20 пост-панк альбомов года по версии британских музыкальных критиков. Кстати, в конце прошлого года трек "На дне" был использован в рекламной кампании новой коллекции бренда Hugo Boss.

Слушать Молчат Дома – На дне:

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Среди уже объявленных артистов – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие .