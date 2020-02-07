Фестиваль "Файне Місто" назвал главного хедлайнера

После потрясающего киевского концерта американская рэпкор-группа FEVER 333 возвращается в Украину, чтобы возглавить последний день тернопольского фестиваля.

Когда: 28 июля – 2 августа 2020 года

Где: Тернопольский ипподром

Фестиваль "Файне Місто" открыл имя своего главного хедлайнера – 2 августа фест закроет рэпкор-группа FEVER 333. Кроме мощных американцев, как уже стало известно ранее, на "Файному місті" выступят Alestorm, Avatar, Beyond The Black, Порнофильмы, ТНМК , Жадан и Собаки, Курган & Агрегат и другие.

"Прыжки в бурлящую толпу, стейдждайв, сумасшедшая энергетика – все это неотъемлемая часть каждого концерта этих ребят. Практически все их шоу проходят под вывеской "Sold Out", и это не удивительно, имея номинацию Грэмми за лучшее рок-выступление. Можете быть уверены, это будет самое горячее шоу, которое видело когда-либо "Файне Місто", – поделились радостной вестью организаторы.

Смотреть видео FEVER 333 – Walking in My Shoes:

FEVER 333 – совсем молодая американская рок-группа, которая образовалась летом 2017 года. Однако музыкантов трудно назвать новичками в своем деле – вокалист Джейсон Батлер раньше пел в рок-группе Letlive, Стивен Гаррисон играл на гитаре в металкор-группе the Chariot, а Эрик Импрота барабанил в пост-панк коллективе Night Verses. Еще до выхода первого студийного альбома группа попала в шорт-лист Грэмми – в номинации "Лучшее рок-выступление". Дебютный альбом FEVER 333 – Strength in Numb333rs вышел 18 января 2019 года.

FEVER 333 объединяет элементы панк-рока и хип-хопа. В их музыке ощущается влияние Rage Against the Machine, Public Enemy и Black Flag, а тексты посвящены политическим и социальным проблемам – таким как расизм, сексизм и гомофобия.

Слушать FEVER 333 – BURN IT:

"Файне місто" –музыкальный фестиваль, проходящий в окрестностях Тернополя с 2013-го года. В разные годы тут выступали The Rasmus, The Hardkiss, Скрябин, Jinjer, Один в Каное, O.Torvald, Бумбокс и другие украинские и иностранные исполнители.