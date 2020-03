Фестиваль UPark объявил двух новых участников

Американцы Poppy и The Regrettes приедут в нашу страну впервые. Вы сможете услышать их 16-19 июля – в основные даты фестиваля.

Когда: 9, 16-19 июля 2020 года

Где: Sky Family Park (пр-т Шухевича, 2T)

Стоимость билетов: от 1649 грн, в продаже на Concert.ua

UPark Festival 2020 продолжает объявлять новые имена лайнапа этого года – на фестиваль с выступлением приедут поп-звезда Poppy и калифорнийская поп-панк группа The Regrettes. Оба артиста сыграют в основные даты фестиваля – 16-19 июля.

Смотреть видео Poppy – Computer Boy:

Poppy – ранее That Poppy – американская поп-певица и автор. Свою карьеру начала с каверов песен других исполнителей, которые выкладывала на YouTube-канал. Пять лет назад выпустила дебютный авторский сингл Lowlife, через два года мир увидел и первый альбом Poppy.Computer. На украинский фестиваль певица привезет уже третий студийный альбом I Disagree, вышедший в начале этого года.

Ее образ – загадка современного попа, которую до сих пор не могут разгадать. Сама Poppy называет себя "кавайной Барби-принцессой" и признается, что во многом вдохновением для нее являются J-pop исполнители. А еще эта космическая леди смело говорит о понятии гендерной идентичности и призывает не бояться быть собой.

Смотреть видео The Regrettes – The Regrettes – I Dare You:

Вокалистке The Regrettes Лидии Найт только 19, а группа уже подписала контракт с Warners Bros. Records. Продюсером дебютника, вышедшего три года назад, стал Майк Элизондо, известный своим сотрудничеством с 50 Cent, Eminem, Carrie Underwood, Fiona Apple, Mastodon и Twenty One Pilots.

Амбициозные панки из Лос-Анджелеса играют в стиле 70-х и покоряют фанов меланхоличными текстами. Прошлый год выдался на удивление удачным для них – группа оттурила на разогреве у Twenty One Pilots и выпустила уже второй студийник How Do You Love?

Читайте также: Фестиваль UPark 2020 объявил новых участников и даты

Как стало известно ранее, к уже объявленной дате 9 июля добавились еще четыре дня: 16-19 июля. Однодневные билеты на UPark 2020, приобретенных ранее, можно обменять на абонемент на все дни до 11 марта. Среди уже объявленных участников – My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly и Neck Deep (9 июля) The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери" и Frank Carter and The Rattlesnakes (16-19 июля).

В этом году UPark Festival 2020 состоится уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.