Фестиваль ЗАХІД объявил первых участников

В Украине впервые выступит The Devil Wears Prada. Также на фестиваль возвращаются Being As An Ocean.

Когда: 26-29 июня 2020 года

Где: с. Родатичи, Львовская область

Фестиваль ЗАХІД раскрыл имена первых двух своих участников. Ими стали американские металисты The Devil Wears Prada и Being As An Ocean. В какой именно день фестиваля они выступят, пока не сообщается. Однако в этом году Zaxidfest продлится четыре дня – 26-29 июня.

The Devil Wears Prada – христианская металкор-группа, основанная в 2005 году. На сегодняшний день музыканты выпустили семь студийных альбомов – Dear Love: A Beautiful Discord (2006), Plagues (2007), With Roots Above and Branches Below (2009), Dead Throne (2011), 8:18 (2013) Transit Blues (2016) и The Act (2019). Перед тем, как записать последний из них, The Act, группа написала 60 новых песен, однако все, кроме 14 были отсеяны. По словам вокалиста Майка Граника, таким образом они хотели "протестировать" собственные границы. "Вы не видите этого в рок-музыке, но в ней действительно мало изобретений в наши дни", – говорит фронтмен.

Слушать The Devil Wears Prada – Chemical:

Being As An Ocean уже выступали на фестивале ЗАХІД несколько лет назад. За почти 10 лет существования эта американская рок-группа записала пять студийных альбома: Dear Gd ... (2012), How We Both Wondrously Perish (2014), одноименный Being As An Ocean (2015), Waiting for Morning (2017) и Proxy : An ANIMO Story (2019). Последний из них, Proxy: An A.N.I.M.O. Story, стал настоящим удивлением для поклонников, ведь группа сделала смелый эксперимент и значительно изменила свое звучание.

Слушать Being As An Ocean – Being As An Ocean:

Zaxidfest – один из старейших фестивалей независимой Украины. Это классический опен-эйр с палаточным городком в лесу возле прудов и множеством дополнительных активностей на свежем воздухе. Лайнап фестиваля объединяет множество стилей и музыкальных направлений – за более чем десятилетие существования на Zaxidfest выступали как хэви-металлисты, так и хип-хоп и поп-артисты. В прошлом году в лайнапе отличились Apocalyptica, Gogol Bordello, Noize MC, Ляпис 98, Один в каное, O.Torvald, Alyona.Alyona, Vivienne Mort и другие артисты.