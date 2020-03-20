Fink анонсировал новый акустический альбом и выпустил первую песню с него – слушать

Первый трек уже доступен для прослушивания в стримингових сервисах. А уже через два месяца музыкант привезет новую акустическую программу в Украину.

Когда: 15 мая 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 740 грн, в продаже на Concert.ua

Британский музыкант Fink выпустит акустическую версию своего последнего альбома Bloom Innocent, вышедшего в прошлом году. Релиз запланирован на 17 апреля этого года.

"Одну вещь я знаю точно: хорошая песня хорошо звучит в акустике", – утверждает сонграйтер. И вы можете убедиться в этом прямо сейчас, послушав одну из песен будущего релиза.

Слушать Fink – Out Loud:

Сразу после записи Bloom Innocent я хотел запечатлеть разную "кожу", в которой могут жить песни. Поэтому мы записали альбом как акустическое трио за несколько дней в Берлине – в конце концов, я сделал запись самостоятельно. И вот результаты этого акустического труда мы наконец выпускаем в мир, начиная с Out Loud. И мы действительно надеемся, что вам понравится эта вторая жизнь треков с Bloom Innocent.

– Fink

А уже через два месяца Fink выступит в Киеве в рамках акустического тура. Концерт состоится 15 мая в Caribbean Club, так что украинцы станут одними из первых, кто услышит вживую песни с последнего студийного альбома в новых аранжировках. Ведь в этом туре Fink возвращается к тому, с чего все начиналось – только он и его музыка.