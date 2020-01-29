Fink возвращается в Киев с акустическим концертом

Британский музыкант, работавший с Джон Ледженд и Эми Уайнхауз, сыграет самый атмосферный и магический концерт весны.

Когда: 15 мая 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: в продаже с 31-го января на Concert.ua

Британский музыкант Fink выступит в Киеве в рамках акустического тура. Концерт состоится 15 мая в Caribbean Club. Билеты в продаже с 31-го января на Concert.ua.

Fink приезжает в Украину уже в третий раз, однако впервые на сцене будут только он, гитара и чемодан, полный историй. Музыкант имеет особое ощущение красоты, которое мгновенно превращается в меланхоличные гитарные мелодии. "Я не пишу веселые песни", – говорит он с улыбкой. Но, тем не менее, от его песен на душе всегда тепло.

Слушать Fink – Looking Too Closely:

Fink – сонграйтер и продюсер, который начинал свою музыкальную карьеру с работы на других исполнителей. Сначала он писал и продюсировал музыку для Джона Ледженда и Эми Уайнхауз в начале ее карьеры. Лишь впоследствии Fink понял, что пришло время вернуть свои голос и музыку себе – и начать свой путь исполнителя, чтобы делиться своим опытом и историями со слушателями.

За 20 лет Fink попробовал себя в электронной и рок-музыке, играл блюз, фолк и инди-поп, много экспериментировал как музыкант и продюсер. Он выпустил десяток альбомов, выступил на сотнях площадок по всему миру – от маленьких пабов до громких фестивалей, играл с оркестром. И вот он возвращается к тому, с чего все начиналось – только он и его музыка. Так что до встречи на самом магический концерте весны: 15 мая, Caribbean Club, Fink.