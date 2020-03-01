Freedom Jazz покажут в Киеве настоящую "Бондиану"

Популярное джазовое шоу, собиравшее аншлаги прошлой осенью, возвращается с новой программой. В этот раз артистки примерят на себя роль подружек Агента 007.

Когда: 5 марта – 16 апреля 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

С 5-го марта в Caribbean Club стартует весенняя серия популярного шоу Caribbean jazz dinner show от Freedom Jazz girls band. В этот раз очаровательные джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show "Пиф-Паф". И это настоящая "Бондиана", будто сошедшая с экранов телевизоров, ведь именно девушками Бонда в этот раз представили себя Freedom jazz girls band.

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы – опасных, авантюрных супергероинь – девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия – словно изысканное колье на тонкой шее, и мы – джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", – говорят Freedom Jazz girls band.

На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками. Так что не пропустите Sax Live Show "Пиф-Паф" этой весной: 5, 12, 26 марта, 2, 9 и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.