Группа Asking Alexandria выпустила делюкс одноименного альбома

В релиз вошли шесть новых песен — демо и live-версии, а также акустика и ремиксы.

Deluxe-версия альбома стала своеобразным запоздалым рождественским подарком для поклонников. Релиз, получивший название LP5 DLX, отмечает вторую годовщину выпуска феноменально успешного одноименного альбома Asking Alexandria и включает в себя шесть ранее не изданных бонус-треков. Среди них — полноформатная версия песни Vultures, оригинальная демо-запись Rise Up, ремикс от Dex Luthor, акустическая версия Alone In A Room и лайв с выступления в Sirius XM.

"Этот альбом стал для нас первой главой новой истории. Не только способом начать все заново, но и оставить те проблемы, которые у нас были, которые так долго сдерживали нас в прошлом. В студии появилось новое пламя, мы взяли его и побежали! Мы прекрасно провели время, создавая этот альбом, и мы не можем не выпустить его два года спустя, чтобы фанаты услышали еще немного музыки и отпраздновали то, что мы сделали. Спасибо вам всем!" — Asking Alexandria.

У группы Asking Alexandria — почти пятнадцатилетняя история, за которую она пережила много взлетов и падений. За плечами музыкантов сотни изданных пластинок и тройное попадание в топ-10 чарта Billboard. Нынешний этап в развитии группы называют "новой эрой", поскольку после сольных экспериментов вокалиста Дэнни Ворснопа с кантри и поп-джазом и короткого фронтменства украинца Дениса Шафоростова в 2015-2016 Ворсноп снова возглавляет Asking Alexandria. И группа как будто восстала из пепла — свежая, но так же громкая и мощная.

"Нам постоянно говорили, что и как нужно делать, чтобы люди нас слушали. Мы хотели немного притормозить, но в ответ слышали: "Если вы остановитесь, вашей карьере конец". Мы решили забить на всех, стать трезвыми и стабильными. А самое главное — выбирать то, что мы хотим делать, как мы это будем делать и когда мы это будем делать", — Дэнни Ворсноп, вокалист Asking Alexandria. Сейчас одна из самых известных металкор-групп работает над записью новой пластинки, а уже 20 апреля 2020 года Asking Alexandria выступит в Киеве. Привезут ли рокеры свежую пластинку или сыграют только несколько новых песен — узнаем в апреле в Stereo Plaza.

