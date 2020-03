Группа Hed PE возвращается в Киев с 20-летием знакового альбома

Именно на альбоме Broke рокеры выпустили свой самый известный трек Bartender. Кроме того, в записи релиза участвовал Серж Танкян из System of a Down.

Когда: 26 сентября 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 550 грн, в продаже на Concert.ua

В рамках большого европейского тура американская рэпкор-группа Hed PE привезет в Украину специальную праздничную программу к 20-летию своего знакового альбома Broke. Выступление состоится 26 сентября в киевском клубе Atlas, билеты на событие уже в продаже – до 1 апреля по специальной цене.

Важнейшее пластинка в карьере группы вышла 22 августа 2000 года и разошлась тиражом более чем 250 000 копий. Именно в этом релизе присутствует самый известный трек Hed PE – Bartender.

В отличие от первого альбома, который преимущественно миксовал хардкор-панк и хип-хоп, Broke получил новые элементы – классический рок и даже влияние этнической музыки. Кроме того, на этом альбоме группа представила несколько звездных гостевых треков: гитарист Dead Kennedys East Bay Ray принял участие в записи трека Waiting to Die, а в песне Feel Good можно услышать голоса Сержа Танкяна из System of a Down и Моргана Ландера из Kittie.

Hed PE – группа, образованная в Калифорнии в 1994 году, которая прославилась своей кросс-жанровой музыкой на грани гангста-рэпа и панк-рока. В разные годы коллектив вдохновлялся группами Beastie Boys, Black Sabbath, Bob Marley, Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. и Rage Against the Machine. В 2019 группа выпустила свой 11-й студийный альбом Stampede.