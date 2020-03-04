Группа KAZKA показал последние приготовления к масштабному шоу во Дворце спорта – видео

Уже сегодня группа впервые сыграет вживую свой новый альбом NIRVANA. И это будет самое феерическое шоу в карьере музыкантов.

Когда: 4 марта 2020 года

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 550 грн, в продаже на Concert.ua

Уже сегодня украинская поп-группа KAZKA соберет свой первый киевский Дворец спорта – одну из крупнейших и самых значимых площадок страны. Накануне концерта музыканты поделились последними этапами процесса подготовки и открыли несколько секретов предстоящего шоу.

Последняя неделя реально сводит всех с ума. Мы все очень хотим, чтобы это было на высоком уровне. Очень хотим, чтобы все наши задуманные трюки, все наши задуманные планы – чтобы все это произошло. Каждый наряд надевался тогда, когда нужно. Чтобы каждый фонарик загорелся. Чтобы каждая нотка была спета красиво. Чтобы Никита не налажал, чтобы Дима не играл в песне "Мало" там, где играют скрипки.

– Александра Зарицкая, вокалистка KAZKA.

Смотреть KAZKOVE ВИДИВО #35 — Подготовка к Дворцу спорта. Часть 3:

Отдельным важным элементом шоу будет свет – на него участники группы и постановщики делают большую ставку. "Почти каждая деталь – это такой небольшой эксперимент. Это трудно, потому что надо наладить таким образом, чтобы это работало, чтобы все было ясно, было синхронно и так далее. Но это самое интересное", – рассказывает режиссер-постановщик шоу Анатолий Ерохин.

Кроме того, вокалистка KAZKA Александра Зарицкая раскрыла несколько секретов предстоящего шоу. В частности, по словам певицы, во Дворце спорта будет больше одной сцены, а песни с первого альбома прозвучат по-новому, в новых аранжировках. "Пару недель назад начали петь всю программу – раньше пели только новый альбом. И оказалось, что мы забыли старые песни ", – смеется Зарицкая.

"Самое сложное – быть серьезной, видимо и не отвлекаться. Так как это самое крутое, что со мной случалось в моей жизни, и этот концерт – это самое важное, что было в моей жизни, поэтому у меня немножко снесло крышу ", – делится певица.

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Кроме того, недавно стало известно, что специальным гостем большого концерта KAZKA в киевском Дворце спорта станет мировая сенсация из Швейцарии – группа Kadebostany. В день киевского концерта музыканты презентуют совместную песню, которая называется Baby, I`m OK. А уже после столичного концерта украинская поп-группа отправится в масштабный тур по стране.