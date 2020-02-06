Группа KAZKA записала песню с мировой сенсацией из Швейцарии – видео

Артисты планируют презентовать коллаборации во время большого сольного концерта украинской поп-группы в киевском Дворце спорта.

Когда: 4 марта 2020 года

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Специальным гостем большого концерта поп-группы KAZKA в киевском Дворце спорта станет мировая сенсация из Швейцарии – группа Kadebostany. Об этом коллектив сообщил со своих страниц в соцсетях. Кроме того, в день киевского концерта KAZKA и Kadebostany представляют совместную песню, которая называется Baby, I`m OK.

Итак, 4 марта группа KAZKA впервые вживую презентует свой новый альбом NIRVANA, вышедший в конце декабря прошлого года. Вместе с режиссером Анатолием Ерохиным и командой группа готовит масштабное световое шоу, с которым позже отправится во всеукраинский тур.

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По словам артистов, новый альбом NIRVANA – это новый этап музыкального, духовного и эмоционального развития группы. "Мы представляем наш новый альбом и исполним песни, которые вы уже давно знаете и любите. Это будет невероятное шоу", – обещают музыканты.