Группа "Крихітка" откроет концерт Editors в Киеве

Украинская поп-группа, недавно выпустившая первую за пять лет новую песню и тем самым громко заявившая о своем полномасштабном возвращении, стала специальным гостем концерта британцев.

Когда: 1 апреля 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1290 грн, в продаже на Concert.ua

Специальным гостем киевского концерта Editors станет украинская поп-группа "Крихітка". Об этом сообщили организаторы мероприятия. Группа во главе с неизменной фронтвумен Сашей Кольцовой выступит перед британцами.

Крихітка – специальный гость концерта Editors в Киеве

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В начале февраля "Крихітка" презентовала новую песню "Бурштин" – и это первый с 2015-го года релиз группы. Как рассказала Саша Кольцова, "Бурштин" – первый сингл будущего альбома, над которым сейчас работают музыканты. Послушать новую композицию можно прямо сейчас.

Слушать Крихітка – Бурштин:

Видели? Editors презентовали метафорическое видео на новую песню

Сами же Editors сейчас находятся в туре в поддержку своего сборника Black Gold: Best of Editors, в рамках которого посетят и в Украину. Поскольку в пластинку вошли лучшие песни из шести студийных альбомов группы, в программе живых выступлений – только любимые песни поклонников.

По словам музыкантов, песни для компиляции они выбирали не идя на поводу у собственных предпочтений. "Это наш самый практичный альбом. Все остальные наши записи очень эгоистичны. Для нас главное удовольствие – процесс создания альбома, его релиз – это уже чистое снисхождение. Мы просто делаем именно то, что хотим. Но не в этот раз. В этот раз все вращается вокруг слушателя ", – говорит фронтмен Том Смит.

Смотреть видео Editors – Sugar: