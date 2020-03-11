Группа "Крихітка" откроет концерт Editors в Киеве
Украинская поп-группа, недавно выпустившая первую за пять лет новую песню и тем самым громко заявившая о своем полномасштабном возвращении, стала специальным гостем концерта британцев.
Когда: 1 апреля 2020 года
Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)
Стоимость билетов: от 1290 грн, в продаже на Concert.ua
Специальным гостем киевского концерта Editors станет украинская поп-группа "Крихітка". Об этом сообщили организаторы мероприятия. Группа во главе с неизменной фронтвумен Сашей Кольцовой выступит перед британцами.
Крихітка – специальный гость концерта Editors в Киеве
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В начале февраля "Крихітка" презентовала новую песню "Бурштин" – и это первый с 2015-го года релиз группы. Как рассказала Саша Кольцова, "Бурштин" – первый сингл будущего альбома, над которым сейчас работают музыканты. Послушать новую композицию можно прямо сейчас.
Слушать Крихітка – Бурштин:
Видели? Editors презентовали метафорическое видео на новую песню
Сами же Editors сейчас находятся в туре в поддержку своего сборника Black Gold: Best of Editors, в рамках которого посетят и в Украину. Поскольку в пластинку вошли лучшие песни из шести студийных альбомов группы, в программе живых выступлений – только любимые песни поклонников.
По словам музыкантов, песни для компиляции они выбирали не идя на поводу у собственных предпочтений. "Это наш самый практичный альбом. Все остальные наши записи очень эгоистичны. Для нас главное удовольствие – процесс создания альбома, его релиз – это уже чистое снисхождение. Мы просто делаем именно то, что хотим. Но не в этот раз. В этот раз все вращается вокруг слушателя ", – говорит фронтмен Том Смит.
Смотреть видео Editors – Sugar: