Группа "Мумий Тролль" с большим сольным концертом выступит в Киеве

Во время тура 2020 года группа представит широкую программу-ретроперспективу МТ и будет исполнять как новые песни, так и любимые хиты.

Известная рок-группа "Мумий Тролль" выступит в Киеве. Концерт состоится 15 декабря 2020 года в Международном выставочном центре. Билеты в продаже с 24-го февраля.

В последний раз "Мумий Тролль" выступали в Украине в 2017 году в Одессе с концертом к юбилею своего первого альбома "Морская". При этом в Киеве группа в последний раз была с презентацией своего десятого альбома "SOS Матросу" в ноябре 2013 года — как раз во время начала Евромайдана.

Слушать Мумий Тролль — Фантастика:

"Мумий Тролль" — одна из самых культовых групп СНГ, которая в свое время произвела революцию в музыке. За годы существования состав музыкантов постоянно менялся, однако неизменным остается лидер МТ — "инопланетный гость" и изобретатель музыкального жанра рокапопс Илья Лагутенко. Самый свежий релиз группы — 12-й альбом ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД — вышел в 2018 году.