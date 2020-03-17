Группа "Один в каноэ" перенес тур по Украине из-за карантина: новые даты концертов

Музыканты вынуждены перенести мартовские концерты на апрель-май и отменить нынешние выступления в четырех городах – Кропивницком, Кременчуге, Ужгороде и Луцке.

Украинская инди-группа "Один в каноэ" планировала сыграть более 20 концертов в разных городах Украины в течение марта-апреля этого года, однако отложила тур из-за карантина и связанных с ним ограничениями проведения массовых мероприятий. Новые даты тура на днях появились на официальных страницах группы в соцсетях.

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Также музыканты сообщают, что ранее запланированные концерты в Кропивницком, Кременчуге, Ужгороде и Луцке переносятся на другой тур в связи с невозможностью сделать это в ближайшее время. Что касается других городов, все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Новое расписание тура "Один в каноэ" по Украине: