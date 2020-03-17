Группа "Один в каноэ" перенес тур по Украине из-за карантина: новые даты концертов
Музыканты вынуждены перенести мартовские концерты на апрель-май и отменить нынешние выступления в четырех городах – Кропивницком, Кременчуге, Ужгороде и Луцке.
Украинская инди-группа "Один в каноэ" планировала сыграть более 20 концертов в разных городах Украины в течение марта-апреля этого года, однако отложила тур из-за карантина и связанных с ним ограничениями проведения массовых мероприятий. Новые даты тура на днях появились на официальных страницах группы в соцсетях.
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Также музыканты сообщают, что ранее запланированные концерты в Кропивницком, Кременчуге, Ужгороде и Луцке переносятся на другой тур в связи с невозможностью сделать это в ближайшее время. Что касается других городов, все ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Новое расписание тура "Один в каноэ" по Украине:
- 11 апреля – Ивано-Франковск (без изменений);
- 12 апреля – Черновцы (без изменений);
- 13 апреля – Львов (без изменений);
- 21 апреля – Тернополь (без изменений);
- 22 апреля – Житомир (без изменений);
- 23 апреля – Киев;
- 24 апреля – Киев (дополнительный концерт, без изменений);
- 26 мая – Чернигов;
- 27 мая – Черкассы;
- 28 мая – Полтава;
- 29 мая – Харьков;
- 31 мая – Днепр;
- 1 июня – Запорожье;
- 2 июня – Кривой Рог;
- 3 июня – Николаев;
- 11 июня – Ровно;
- 12 июня – Винница;
- 25 июля – Одесса.