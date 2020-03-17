Группа O.Torvald переносит украинский тур и устраивает онлайн-концерт

Во время трансляции лайва из студии группа также будет общаться с поклонниками и разыграет несколько подарков.

Рок-группа O.Torvald переносит свой тура в поддержку последнего альбома Diller Kaifu. Новые даты музыканты обнародовали на страницах соцсетей. Концерты в Белой Церкви и Черновцах отменены. Все ранее приобретенные билеты действительны. В случае, если новые даты вам не подходят или у вас нет возможности присутствовать на концерте, можете обратиться к организаторам концерта в вашем городе и вернуть деньги за билет.

Наши люди, мы пытались сделать все возможное, чтобы сохранить мартовские концерты. Искали варианты проведения и меньшие локации, но должны признать, ситуация действительно очень серьезная. Здоровье и безопасность гораздо важнее. Концерты состоятся, однако в другие даты,

– обратилась группа к поклонникам.

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Кроме того, O.Torvald анонсировали "абсолютно безопасный online концерт для всех наших людей со всего мира". 20 марта музыканты организуют трансляцию своего лайв-выступления и обещают устроить в перерывах между песнями общение с фанами. Так что во время концерта можно будет также задать вопрос группе, а еще – выиграть билеты на концерт тура и мерч.

Новое расписание тура O.Torvald по Украине: