Группа Palaye Royale выпустит альбом об утопическом мире и людях в противогазах
Американское рок-трио должно было сегодня выступить в Киеве, однако концерт перенесли из-за карантина. Группа обязательно доедет до Украины осенью – и теперь точно с новым альбомом.
Когда: 6 сентября 2020 года
Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Стоимость билетов: от 890 грн, в продаже на Concert.ua
Третий студийный альбом американской рок-группы Palaye Royale будет называться The Bastards и выйдет уже 29 мая на лейбле Sumerian. Пластинка посвящена утопическому миру, как его себе представляют сами участники коллектива. Кроме того, трио из Лас-Вегаса выпустило видео на одну из песен нового альбома.
"Все события разворачиваются вокруг острова Обсидиан в 1888 году. Короче говоря, это мир, который начинался с намерений, когда остров способствовал существованию свободных художников и мыслителей. В конце концов, он становится политически заангажированным и токсичным. Чтобы остаться настоящим человеком в этом обществе, вы должны носить противогаз", – объясняет фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт.
Смотреть видео Palaye Royale – Lonely:
Эти песня и видео очень личные для меня. В детстве я был жертвой физического и психологического насилия. Это заставляло меня чувствовать себя подавленным и думать о самоубийстве. Я всегда считал, что это моя проблема, что я заслуживаю такого отношения от человека, который должен был бы меня любить, потому что сделал что-то плохое. Поэтому я начал пользоваться косметикой – мне казалось, что если я буду похожим на другого человека, я стану другим человеком. Человеком, который способен постоять за себя.
– фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт
Как известно, Palaye Royale должны были выступить у нас в конце марта, однако вынужденно перенесли концерт из-за карантина и ограничения массовых мероприятий. И теперь будем ждать американских рокеров с новым альбомом – 6 сентября 2020 года. Площадка остается той же – киевский клуб Bel etage. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Обложка альбома Palaye Royale – The Bastards
Треклист Palaye Royale – The Bastards:
- Little Bastards
- Massacre, The New American Dream
- Anxiety
- Tonight Is The Night I Die
- Lonely
- Hang On To Yourself
- Fucking With My Head
- Nervous Breakdown
- Nightmares
- Masochist
- Doom (Empty)
- Black Sheep
- Stay
- Redeemer
- Lord Of Lies (bonus track)