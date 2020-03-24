Группа Palaye Royale выпустит альбом об утопическом мире и людях в противогазах

Американское рок-трио должно было сегодня выступить в Киеве, однако концерт перенесли из-за карантина. Группа обязательно доедет до Украины осенью – и теперь точно с новым альбомом.

Когда: 6 сентября 2020 года

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 890 грн, в продаже на Concert.ua

Третий студийный альбом американской рок-группы Palaye Royale будет называться The Bastards и выйдет уже 29 мая на лейбле Sumerian. Пластинка посвящена утопическому миру, как его себе представляют сами участники коллектива. Кроме того, трио из Лас-Вегаса выпустило видео на одну из песен нового альбома.

"Все события разворачиваются вокруг острова Обсидиан в 1888 году. Короче говоря, это мир, который начинался с намерений, когда остров способствовал существованию свободных художников и мыслителей. В конце концов, он становится политически заангажированным и токсичным. Чтобы остаться настоящим человеком в этом обществе, вы должны носить противогаз", – объясняет фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт.

Смотреть видео Palaye Royale – Lonely:

Эти песня и видео очень личные для меня. В детстве я был жертвой физического и психологического насилия. Это заставляло меня чувствовать себя подавленным и думать о самоубийстве. Я всегда считал, что это моя проблема, что я заслуживаю такого отношения от человека, который должен был бы меня любить, потому что сделал что-то плохое. Поэтому я начал пользоваться косметикой – мне казалось, что если я буду похожим на другого человека, я стану другим человеком. Человеком, который способен постоять за себя.

– фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт

Как известно, Palaye Royale должны были выступить у нас в конце марта, однако вынужденно перенесли концерт из-за карантина и ограничения массовых мероприятий. И теперь будем ждать американских рокеров с новым альбомом – 6 сентября 2020 года. Площадка остается той же – киевский клуб Bel etage. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Обложка альбома Palaye Royale – The Bastards

Треклист Palaye Royale – The Bastards: