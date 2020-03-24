24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Группа Palaye Royale выпустит альбом об утопическом мире и людях в противогазах

- Читати новину українською
Palaye Royale / Facebook

Американское рок-трио должно было сегодня выступить в Киеве, однако концерт перенесли из-за карантина. Группа обязательно доедет до Украины осенью – и теперь точно с новым альбомом.

Когда: 6 сентября 2020 года
Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Стоимость билетов: от 890 грн, в продаже на Concert.ua

Третий студийный альбом американской рок-группы Palaye Royale будет называться The Bastards и выйдет уже 29 мая на лейбле Sumerian. Пластинка посвящена утопическому миру, как его себе представляют сами участники коллектива. Кроме того, трио из Лас-Вегаса выпустило видео на одну из песен нового альбома.

"Все события разворачиваются вокруг острова Обсидиан в 1888 году. Короче говоря, это мир, который начинался с намерений, когда остров способствовал существованию свободных художников и мыслителей. В конце концов, он становится политически заангажированным и токсичным. Чтобы остаться настоящим человеком в этом обществе, вы должны носить противогаз", – объясняет фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт.

Смотреть видео Palaye Royale – Lonely:

Эти песня и видео очень личные для меня. В детстве я был жертвой физического и психологического насилия. Это заставляло меня чувствовать себя подавленным и думать о самоубийстве. Я всегда считал, что это моя проблема, что я заслуживаю такого отношения от человека, который должен был бы меня любить, потому что сделал что-то плохое. Поэтому я начал пользоваться косметикой – мне казалось, что если я буду похожим на другого человека, я стану другим человеком. Человеком, который способен постоять за себя.
–  фронтмен Palaye Royale Ремингтон Лейт

Как известно, Palaye Royale должны были выступить у нас в конце марта, однако вынужденно перенесли концерт из-за карантина и ограничения массовых мероприятий. И теперь будем ждать американских рокеров с новым альбомом – 6 сентября 2020 года. Площадка остается той же – киевский клуб Bel etage. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Обложка альбома Palaye Royale – The Bastards

Треклист Palaye Royale – The Bastards:

  1. Little Bastards
  2. Massacre, The New American Dream
  3. Anxiety
  4. Tonight Is The Night I Die
  5. Lonely
  6. Hang On To Yourself
  7. Fucking With My Head
  8. Nervous Breakdown
  9. Nightmares
  10. Masochist
  11. Doom (Empty)
  12. Black Sheep
  13. Stay
  14. Redeemer
  15. Lord Of Lies (bonus track)
Автор: Ліза Астахова
Теги: Музыка Новости Афиша Афиша Концерты
Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
23 марта
 
Залиште відгук