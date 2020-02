Группа Pompeya возвращается в Киев с новым альбомом

Группа, умело транслирующая вайб диско и поп-музыки 80-х в современных аранжировках, лето и песок на клубном пляже – идеальный рецепт удачной вечеринки.

Когда: 12 июня 2020 года

Где: ЮБК (Труханов остров)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

После четырех лет разлуки с украинскими поклонниками инди-группа Pompeya возвращается в Киев. 12 июня на ЮБК музыканты сыграют все ваши любимые песни и представят новый альбом. Ведь именно сейчас группа активно работает над новым релизом, который выйдет уже весной.

Смотреть видео Pompeya – 90:

История группы Pompeya началась в 2006 году. Музыканты тогда записали три сингла и выложили в интернет. Хотя тексты состояли из набора слов, очень напоминающих английский, и, казалось, не несли никакого смысла, однако именно они привлекли к группе внимание слушателей. И уже третий в жизни концерт группы Pompeya состоялся перед 3000 слушателями в качестве разогрева Stereophonics.

В 2015 году Pompeya выпустили третий альбом Real на американском лейбле No Shame. Продюсером вокальных сессий и соавтором текстов выступил Дэвид Хартли из группы The War On Drugs. Тогда же группа получила Jägermeister Indie Awards за лучший клип года на трек Liar. В 2017 Pompeya выпустили экспериментальный макси-сингл Domino совместно с французским хаус-продюсером Фредом Фальке.

Смотреть видео Pompeya – Liar:

В 2018 группа решила дальше продвигаться самостоятельно и без поддержки лейбла выпустила альбом Dreamers. Эта пластинка, несомненно, стала шагом вперед для группы, умело транслирующей вайб диско и поп-музыки 80-х в современных аранжировках.