Группа Sons Of Apollo отменила концерт в Киеве из-за эпидемии коронавируса

Музыканты сообщили о своем решении меньше, чем за сутки до киевского концерта. Новую дату объявят позже, все приобретенные билеты остаются действительными.

Первое выступление известной американской метал-группы Sons Of Apollo в Украине откладывается на неопределенный срок. Из-за эпидемии коронавируса за день до киевского концерта группа отменила весь свой европейский тур.

"В абсолютном отчаянии вынуждены сообщить, что нет другого выбора, кроме как остановить наш тур по Европе, Украине и России и перенести концерты, которые остались", – сообщила группа в соцсетях.

Эскалация эпидемии коронавируса дошла до такого предела, что правительства решили закрыть концертные площадки, ограничить проведение мероприятий и направления перелетов, и мы не имеем никаких гарантий для нас и наших промоутеров, что шоу состоятся. Это время, когда здоровье на первом месте – и мы не будем подвергать опасности группу, команду и поклонников.

– Sons Of Apollo

Представители группы также сообщили, что Sons Of Apollo обязательно вернутся, чтобы сыграть обещанные шоу. Новые даты будут согласованы и объявлены сразу после того, как закончится эпидемиологический кризис. Киевские организаторы сообщают, что все приобретенные билеты остаются действительными и на новую дату.