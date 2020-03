Группа X Ambassadors выпустила новый мини-альбом

Кроме уже опубликованного ранее радиохита Everything Sounds Like A Love Song в релиз вошли две композиции, которые можно послушать уже сейчас.

Когда: 16 марта 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 990 грн, в продаже на Concert.ua

Мультиплатиновая американская поп-рок группа X Ambassadors презентовала новый ЕР под названием Belong. В мини-альбом вошли три трека: Happy Home, одноименный Belong и Everything Sounds Like A Love Song, который музыканты выложили в сеть еще накануне Дня святого Валентина. По словам участников группы, вдохновением для этого релиза стали их любимые исполнители – Арета Франклин, Марвин Гай, Рэй Чарльз, Джо Кокер, The Band и The Staples Singers.

Слушать X Ambassadors – Belong:

Прошлый год был крайне продуктивным для X Ambassadors – они выпустили полноформатный альбом Orion, с которым сейчас находятся в мировом туре. Кроме того, уже в феврале этого года музыканты представили трек Great Unknown, вошедший в официальный саундтрек фильма "Зов предков". Услышать новые песни вживую сможем уже через неделю 16 марта – через два года после успешного дебюта в нашей стране, поп-рок трио возвращается в Киев.