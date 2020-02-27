Группа YUKO отправится в тур по Украине

Коллектив, соединяющий в своем творчестве фольклор и электронную музыку, посетит с концертами сразу несколько украинских городов.

Украинская группа YUKO едет в весенний тур. В конце мая музыканты выступят в шести городах Украины: Харькова, Днепре, Одессе, Львове, Ивано-Франковске и Тернополе. Билеты на концерты уже в продаже по предварительной символической цене в 200 грн.

Расписание тура YUKO:

13 мая – Харьков, клуб "Живот"

14 мая – Днепр, клуб Module

17 мая – Одесса, More Music Club

21 мая – Львов, MolodoZeleno

22 мая – Ивано-Франковск, Passage Gartenberg

23 мая – Тернополь, KOZA

Слушать YUKO – DURA:

YUKO – дуэт, созданный в 2016 году из участников телешоу "Голос країни" Юлии Юриной и Стаса Королева. По инициативе тренера шоу Ивана Дорна, они вместе решили создавать свою музыку в жанре фолктроника, соединяя фольклор и электронную музыку. Второй студийный альбом DURA?, вышедший в 2018 году, группа посвятила жертвам домашнего насилия.

В прошлом году YUKO приняли участие в Национальном отборе Евровидения 2019. С песней Galyna guliala – интерпретацией народной песни "Ой у лузі калина стояла" – группа вышла в финал нацотбора, где заняла четвертое место.