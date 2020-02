Guano Apes выступят на фестивале Atlas Weekend

Немецкая рок-группа во главе с Сандрой Насич сыграет в последний день фестиваля.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

В Украину возвращается мощная немецкая рок-группа Guano Apes. Квартет сыграет в последний день фестиваля Atlas Weekend 2020 – 12 июля.

"Эта немецкая группа громко ворвалась в музыкальный мир в конце 90-х, но и по сей день их песни занимают почетное место в наших плейлистах. Платиновый дебютный альбом, золотые синглы, параллельные сольные проекты и громкое воссоединение ради выступлений на фестивалях — в их истории было все", – отмечают организаторы фестиваля.

Смотреть видео Guano Apes – Open Your Eyes:

Несмотря на временный перерыв в творчестве и сольные проекты за плечами у каждого из участников, состав Guano Apes за много лет ни разу не менялся. Вокалистка Сандра Насич – одна из самых известных рок-звезд среди женщин-музыкантов. На счету группы – пять студийных альбомов: Proud Like a God (1997), Do not Give Me Names (2000), Walking on a Thin Line (2003), Bel Air (2011) и Offline (2014).

Читать также: Atlas Weekend назвал имена еще нескольких участников

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.