Громкое возвращение в Украину: My Own Private Alaska объявили реюнион и юбилейный тур

Хотя МОРА как группа перестали существовать почти шесть лет назад, музыканты соберутся, чтобы отметить 10-летие культового альбома Amen.

Когда: 10 сентября 2020 года

Где: Bingo (пр-т Победы, 112)

Стоимость: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Самые яркие представители французского андеграунда My Own Private Alaska возвращаются в Киев в рамках юбилейного реюнион-тура. Концерт состоится 10 сентября в клубе Бинго. После распада в 2014-м и молчания МОРА все же решили собраться для того, чтобы сыграть несколько специальных шоу к 10-летию дебютного альбома Amen.

Непросто остаться командой или друзьями, когда дорога осложнена всеми жизненными испытаниями: профессиональным выбором, семейными историями, психологическими травмами. Поэтому MOPA завершила свое существование в 2014 году. Тогда жизнь сделала свое дело. Но эти песни и этот альбом для нас настолько важны, что мы хотим отпраздновать вживую,

– обратились музыканты к своим фанатам.

Однако группа не сообщает, продолжит свое существование после юбилейного тура и стоит ли поклонникам ожидать от My Own Private Alaska новых релизов. "Мы увидим впоследствии, что принесет будущее. Мы просто наслаждаемся настоящим моментом", – говорят музыканты.

Смотреть видео My Own Private Alaska (MOPA) – After You:

Благодаря альбому Amen имя My Own Private Alaska буквально вписано золотыми буквами в историю андеграундной музыки. Прошло уже 10 лет с момента выхода самого известного релиза группы, 9 лет с момента последнего шоу в Украине, 8 лет с момента прекращения концертной деятельности. И все же они возвращаются – музыка на грани эмоций, каждое живое шоу как погружение в бездну страданий и возрождение из осколков небытия.