Группа Drezden поделилась впечатлениями от дебютного шоу накануне концерта в Киеве – видео

Новый проект экс-лидера "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка сыграл свой первый концерт во Львове На очереди – Минск, Киев и Харьков.

Когда: 28 февраля, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 499 грн, в продаже на Concert.ua

Первый в истории проекта Drezden концерт состоялся во львовском клубе Picasso в день рождения Сергея Михалка – 19 января. Дебютный лайв – и сразу полный аншлаг! Невероятный перформанс длился два часа – несмотря на то, что группа никогда раньше не играла вживую на публике, многие из посетителей знали песни из обоих альбомов Drezden и с радостью подпевали фронтмену.

Смотреть видео Drezden – Концерт во Львове 19.01.20:

По словам представителей группы, львовяне в соцсетях отметили отличие концертов Drezden от других проектов Сергея Михалка – групп Ляпис-98 и BRUTTO. "Фанаты оставляют очень интересные, аналитические комментарии и это круто! И нам было приятно видеть множество поклонников, которые знают слова всех песен, и даже придумали уже свои танцевальные движения под эти треки", – говорит продюсер группы Антон Азизбекян.

Готовиться к концертам музыканты начали еще прошлой осенью – репетировали на студии в Минске, работали над сценографией и снимали лайв-видео, чтобы продемонстрировать всю ту мощь живого исполнения, ожидающую поклонников Drezden во время живых концертов. Видеоинсталляцию для шоу подготовил "главный по всему стилю" группы Артур Вакаров. А вот за удивительный концертный свет должны благодарить Александра Галушко и Мариуса Селявичуса.

Читать также: Сергей Михалок представил душевный лайв своего сольного проекта

Уже скоро Drezden сыграет еще три лайва – 23 февраля в Минске, 28 февраля в Киеве и 13 марта в Харькове. Вместе с Сергеем Михалком в лайвах примут участие его сын Павел за клавишными, бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич, гитарист Павел Величко и барабанщик Денис Шуров. Музыканты сыграют песних из обоих релизов группы: одноименного дебютного альбома "Drezden" (2018) и "Эдельвейс" (2019).