HammerFall и вокалистка Battle Beast презентовали эпичное видео

Песня из последнего альбома группы получила новое дуэтное звучание.

Легендарная шведская хэви-металл группа HammerFall выпустила видео для новой версии своей энергичной баллады Second To One. И без того мощный трек теперь звучит еще эпичнее, ведь в новой версии к записи присоединилась вокалистка Battle Beast Ноора Лоухимо. Теперь история одного человека превратилась в эмоциональный диалог.

"Уже в процессе создания песни меня посетила мысль, что эта композиция будет идеальным дуэтом — своего рода современные Оззи и Лита Форд. Я давно следил за Battle Beast — и меня не покидало чувство, что наши голоса с Ноорой прекрасно будут звучать вместе. Так что когда мы действительно решили сделать эту песню дуэтной, я просто позвонил Нооре — и она сразу ответила "да". Она оказалась не только прекрасной вокалисткой, но и фантастическим человеком. Так что эту нашу связь я и демонстрирую в видео", — рассказывает лидер HammerFall Йоаким Канс.

Режиссером нового видео стал Патрик Уллаус, отметившийся работами с In Flames, Europe и Within Temptation. Оригинальная версия композиции Second To One без вокала Нооры Лоухимо вышла в августе прошлого года в последнем на сегодня релизе HammerFall — Dominion. В этом году легендарная метал-группа из Швеции посетит Киев з презентацией этого альбома. В последний день зимы 29 февраля в клубе Atlas HammerFall поразят вас шоу мирового уровня.

