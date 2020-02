HAUSER выпустил новый альбом классической музыки и чувственное видео на композицию Баха

В пластинку вошли некоторые из самых любимых классических мелодий участника дуэта 2Cellos, аранжированные им для виолончели.

Когда: 27 мая 2020 года

Где: Дворец Украина (ул. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Один из двух участников известного дуэта 2Cellos хорватский виолончелист Степан Хаусер (HAUSER) выпустил новый сольный альбом Classic. В пластинку вошли некоторые из самых любимых классических мелодий HAUSER, аранжированные им для виолончели. В работе над Classic талантливому виолончелисту помогали аранжировщик Робин Смит и продюсер Ник Патрик. В записи также принимал участие Лондонский симфонический оркестр. Послушать его можно прямо сейчас.

"Это самые красивые, романтичные мелодии, когда-либо написанные в классической музыке выдающимися композиторами, сыгранные на виолончели — самом красивом и романтическом инструменте из всех", — говорит HAUSER.

Открывает альбом Classic интерпретация шедевра Чайковского "Лебединое озеро". Также в релиз попали "Концерт №2 для фортепиано" Рахманинова, три произведения Моцарта, инструментальный стандарт The Lonely Shepherd (услышанный виолончелистом в саундтреке "Убить Билла" Квентина Тарантино) и "River Flows in You" южнокорейского композитора Йируми. Кроме того, в день релиза альбома музыкант представил видео с чувственным исполнением одного из произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Степан Хаусер играет на виолончели с восьми лет. После окончания консерватории вместе с другим виолончелистом Лукой Шуличем он создал дуэт 2Cellos. Как сольный артист HAUSER учился у одного из самых известных виолончелистов прошлого века Мстислава Ростроповича, выиграл более двух десятков престижных международных конкурсов виолончелистов и выступил на крупнейших классических площадках Европы. В Украине виолончелист представит свое шоу в сопровождении Киевского концертного симфонического оркестра под руководством британского дирижера Роберта Зиглера.